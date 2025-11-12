Eylül Ayı İhracat Birim Değer Endeksi Yüzde 6 Arttı

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 arttı, yakıtlarda yüzde 7,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 3 azaldı

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 28,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 1,7 arttı

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 arttı, yakıtlarda yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,0 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 6,9 arttı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,2 arttı, yakıtlarda yüzde 6,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 7,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Ağustos ayında 152,2 iken 2025 Eylül ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 140,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Eylül ayında 151,8 iken 2025 yılı Eylül ayında yüzde 6,7 oranında azalarak 141,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 5,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Ağustos ayında 113,9 iken 2025 Eylül ayında yüzde 5,8 oranında artarak 120,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Eylül ayında 113,7 iken 2025 yılı Eylül ayında yüzde 3,7 oranında artarak 117,9 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Eylül ayında 89,4 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Eylül ayında 85,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3,6 puan artarak, 2025 yılı Eylül ayında 89,4 oldu. - İSTANBUL