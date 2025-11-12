Haberler

Eylül Ayı İhracat Birim Değer Endeksi Yüzde 6 Arttı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayında ihracat birim değer endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttığını açıkladı. İhracat miktar endeksi ise aynı dönemde yüzde 3 azalma gösterdi.

İhracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Dış Ticaret Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, ihracat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,9 arttı, yakıtlarda yüzde 7,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5,8 arttı.

İhracat miktar endeksi yüzde 3 azaldı

İhracat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 1,0 azaldı, yakıtlarda yüzde 28,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,1 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yüzde 1,7 arttı

İthalat birim değer endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,2 arttı, yakıtlarda yüzde 9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2,0 arttı.

İthalat miktar endeksi yüzde 6,9 arttı

İthalat miktar endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 10,9 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,2 arttı, yakıtlarda yüzde 6,1 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,5 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi yüzde 7,5 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2025 Ağustos ayında 152,2 iken 2025 Eylül ayında yüzde 7,5 oranında azalarak 140,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2024 yılı Eylül ayında 151,8 iken 2025 yılı Eylül ayında yüzde 6,7 oranında azalarak 141,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi yüzde 5,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2025 Ağustos ayında 113,9 iken 2025 Eylül ayında yüzde 5,8 oranında artarak 120,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2024 yılı Eylül ayında 113,7 iken 2025 yılı Eylül ayında yüzde 3,7 oranında artarak 117,9 oldu.

Dış ticaret haddi 2025 yılı Eylül ayında 89,4 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2024 yılı Eylül ayında 85,8 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 3,6 puan artarak, 2025 yılı Eylül ayında 89,4 oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü

20 askerimizin şehit olduğu uçağın enkazından ilk görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı

Parkta bıçaklandı, intikamını ertesi gün silahla aldı
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü

5 araç birbirine girdi! Otomobil metal yığınına döndü
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.