Üye Girişi
Haberler

Eylül Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: Eğitimde Yüzde 14,21 Artış

Eylül Ayı Enflasyon Verileri Açıklandı: Eğitimde Yüzde 14,21 Artış
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK, eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylülde tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,97 artarken, yıllık enflasyon yüzde 49,38'e geriledi. Eğitim harcamaları ise yüzde 14,21 ile en fazla artış gösteren grup oldu.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 2,97 oranında artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 49,38'e geriledi. Eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,21 ile eğitim oldu.

TÜİK, eylül ayına ilişkin TÜFE verilerini açıkladı.TÜFE'deki değişim eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,97, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 35,86, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,38 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 63,47 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 26,60 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 97,87 ile konut oldu.

En yüksek artış eğitimde

Ana harcama grupları itibarıyla eylül ayında bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde 0,88 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, eylül ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 14,21 ile eğitim oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2024 yılı Eylül ayı itibarıyla, 27 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 110 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 48,23, aylık yüzde 3,22 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,22, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 36,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48,23 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 64,74 olarak gerçekleşti.

(SON)

Kaynak: ANKA / Ekonomi

Ekonomi Eğitim Finans Eylül

Enflasyon eylül ayında yüzde 2,97 arttı, yıllık bazda yüzde 49,38 oldu

Piyasaların odaklandığı enflasyon rakamları açıklandı

 Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Mezarın açılmasına dakikalar kala polisten dikkat çeken önlem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cem Garipoğlu yurt dışında mı? Cem Garipoğlu nerede? Ocak tatili ne zaman? Sömestr tatili, 15 tatil ne zaman 2025? Enflasyon artarsa artarsa döviz kuru ne olur? Enflasyon artarsa Dolar/Altın/Euro ne olur, artar mı? MEMUR ZAMMI: Memur zammı kaç olacak? Eylül ayı enflasyon verilerine göre memur ve emekli zam oranları! Enflasyon artarsa altın ne olur? Enflasyon artarsa gram, çeyrek, yarım ve tam altının fiyatı artar mı? EYLÜL AYI ENFLASYON ARTTI MI? Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon artarsa borsa ne olur? Enflasyonun artışı borsayı etkiler mi? KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2024 | Ekim kira artış oranı yüzde kaç olacak? Kira zammı ne kadar? 2024 Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Ekim ayı kira zammı belli oldu mu, yüzde kaç? Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni sezon bu akşam başlıyor mu? Kanal D yayın akışı! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 3 Ekim Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu?
title