Eylül 2025 İnşaat Maliyetleri Yüzde 23,18 Artış Gösterdi

Eylül 2025 İnşaat Maliyetleri Yüzde 23,18 Artış Gösterdi
Güncelleme:
TÜİK, Eylül 2025 dönemine ait inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Maliyetler yıllık bazda yüzde 23,18, aylık bazda ise yüzde 0,87 artış gösterdi. Malzeme ve işçilik endekslerinde de önemli artışlar kaydedildi.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayında inşaat maliyetinin yıllık yüzde 23,18, aylık yüzde 0,87 arttığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2025 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, 2025 yılı eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,18 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,90, işçilik endeksi yüzde 0,82 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 19,32, işçilik endeksi yüzde 30,99 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,96, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22,75 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 0,57, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 24,60 arttı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
