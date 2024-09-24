Eylül 2024 Güven Endeksleri: Hizmet ve Perakende Artış Gösterdi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endekslerinin eylül ayında hizmet sektöründe yüzde 0,6, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 arttığını ve inşaat sektöründe yüzde 0,2 azaldığını açıkladı.

TÜİK, Eylül 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörleri güven endekslerini açıkladı. Buna göre; mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi eylül ayında bir önceki aya göre, hizmet sektöründe yüzde 0,6 oranında artarak 112,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,5 oranında artarak 110,6 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 0,2 oranında azalarak 87,8 değerini aldı.