Haberler

EY Vergi Konferansı: Yapay Zeka ve Vergi Dönüşümü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ernst&Young (EY) Vergi Konferansı, 18-19 Kasım tarihlerinde 'Vergide yapay zeka: Bir fırsat mı yoksa zorluk mu?' temasıyla çevrim içi olarak düzenlenecek. Konferansta, vergi alanındaki dönüşümler ve yapay zeka ile ilgili gelişmeler ele alınacak.

Ernst&Young (EY) Vergi Konferansı, 18-19 Kasım tarihlerinde "Vergide yapay zeka: Bir fırsat mı yoksa zorluk mu?" temasıyla çevrim içi olarak düzenlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY Türkiye tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen konferansta, gündemdeki vergi konularına ilişkin başlıklar ele alınacak.

Etkinlikte, vergi alanındaki dönüşümün operasyonel süreçleri ve stratejik karar alma mekanizmalarına etkilerinin yanı sıra yapay zeka gibi teknolojilerle dönüşümün merkezinde yer alan gelişmeler ve vergi alanında şirketlerin dikkat etmesi gereken konular masaya yatırılacak.

"Vergide yapay zeka: Bir fırsat mı yoksa zorluk mu?" başlığıyla çevrim içi oturumlar şeklinde düzenlenecek konferansta, EY vergi liderlerinin yanı sıra birçok farklı sektörden vergi ve finans profesyonelleri, konuşmacı olarak yer alacak.

Konferansa kayıt ve detaylı bilgi için EY Türkiye'nin internet sitesine başvuruluyor.

Kaynak: AA / Kerem Alp Eren Kaya - Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Kayıp annenin cesedi kuzgun sayesinde bulundu

Kayıp annenin cesedi bir kuş sayesinde bulundu
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı

Marmara sahiline vuran gizemli canlı! Kimse ne olduğunu anlamadı
ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası başlatıldı

ABD'de tutuklanan Türk Fizikçi Dr. Furkan Dölek için bağış kampanyası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.