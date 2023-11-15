EY Vergi Konferansı 21-22 Kasım'da düzenlenecek

EY Türkiye tarafından geleneksel olarak düzenlenen EY Vergi Konferansı bu yıl "Hazır mısınız?" ana temasıyla 21-22 Kasım'da çevrim içi olarak gerçekleşecek.

EY Türkiye tarafından geleneksel olarak düzenlenen EY Vergi Konferansı bu yıl "Hazır mısınız?" ana temasıyla 21-22 Kasım'da çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, konferansta, şirketlerin vergideki güncel gelişmelere, değişikliklere ve dönüşüme ne kadar hazır olduğuna, ne kadar hızlı adapte olabileceklerine ve neler yapılması gerektiğine odaklanılacak.

İki gün boyunca çevrim içi paneller şeklinde düzenlenecek konferansta, EY'nin şirket ortaklarının ve liderlerinin yanı sıra birçok farklı sektörden üst yönetici (CEO), CFO ve vergi direktörleri konuşmacı olarak yer alacak.

Konferans kapsamında yer alan panellerde enflasyon muhasebesi, teknoloji dönüşümü, verinin gücü, AR-GE ve yatırım teşvik uygulamaları, küresel asgari kurumlar vergisi, gümrük gündemi, rekabet hukuku gündemi, yılın sonuna doğru merak uyandıran 2024 regülasyonları ve farklı sektörleri nelerin beklediği gibi önemli başlıklar konuşulacak.

Katılımcılar, istedikleri panellere ücretsiz olarak kayıt olabilecek ve ilgi duydukları panelleri çevrim içi olarak takip ederek merak ettikleri soruları sorabilecek.

"Ele alacağımız konuların iş dünyasına ışık tutacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Şirket Ortağı ve Vergi Bölümü Başkanı Erkan Baykuş, EY profesyonellerinin ve farklı sektörlerden liderlerin katılımıyla düzenleyecekleri EY Vergi Konferansı'nı bir kez daha gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Baykuş, "Konferansta ele alacağımız konuların iş dünyasına ışık tutacağına inanıyoruz. Vergiyle ilgili öne çıkan konuları ve güncel gelişmeleri kapsamlı olarak konuşacağımız konferansımızda, aynı zamanda geleceği şekillendiren teknoloji dönüşümünü ve verinin gücünü de ele alacağız. Vergi ve finans dünyasını yakından ilgilendiren konulara odaklanan bu önemli etkinliğimize ilgi duyan herkesi aramızda görmekten mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.???????