EY Türkiye, yönetim kadrosunu güçlendirerek büyümeye devam ediyor

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY (Ernst & Young), Türkiye'deki yönetim kadrosunu daha da güçlendirerek büyümeye devam ediyor. Şirket, 10 yeni ortağıyla kadrosunu güçlendirdi.

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY (Ernst & Young), Türkiye'deki yönetim kadrosunu daha da güçlendirerek büyümeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY Türkiye, yönetim kadrosuna 10 yeni ortak daha ekleyerek kadrosunu güçlendirmeyi sürdürdü.

1 Temmuz 2023 itibarıyla yeni mali döneme girilirken, şirkete yeni katılan ve yeni atamalar ile birlikte EY Türkiye'nin şirket ortağı sayısı 80'e çıktı.

2023 mali yılı içerisinde EY Türkiye'nin Denetim Bölümü'ne Bora Tanrısınatapan, Can Genç, Ece Sevin, Ezgi İvecan, Selvi Hardal ve Yiğit Deniz Bulutlar, Vergi Bölümü'ne ise Didem Erdem, Elif Akkaranfil, Özgür Doğan ve Tuğçe Gültekin şirket ortağı olarak atandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, EY Türkiye'nin şirket ortaklarıyla birlikte hız kesmeden büyümesinin ve çalışanları, müşterileri ve toplum için daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmaya devam etmesinin gururunu yaşadığını belirterek, şunları kaydetti:

"EY Türkiye olarak, 2023 mali yılımızı kapatırken yönetim kadromuza dahil ettiğimiz çalışma arkadaşlarımızla birlikte şirket ortağı sayımızı 80'e çıkardık. Yeni dönemde de yönetim kadromuzla birlikte küresel büyüme stratejimiz doğrultusunda müşterilerimiz, çalışanlarımız ve toplum için faaliyet gösterdiğimiz alanlarda daha iyi bir çalışma dünyası oluşturulmasına katkıda bulunarak uzun vadeli değer sağlamaya devam edeceğiz ve markamıza duyulan yüksek güveni perçinleyeceğiz. EY Türkiye olarak, eylül ayında aramıza katılacak yeni çalışma arkadaşlarımızı da saydığımızda 2 bin 400'den fazla çalışanımız ve 80 şirket ortağımız ile ülke ekonomisine katkılarımızı hiç durmadan sürdürmeye devam edeceğiz."