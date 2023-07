EY Türkiye Vergi Maratonu 2023 Yarışması Başvuruları Başladı

Ernst & Young (EY) Türkiye'nin, gelecek nesil vergi profesyonellerinin yeteneklerini bugünden keşfetmek ve kariyer fırsatlarını tanıtmak amacıyla düzenlediği 'Vergi Maratonu 2023' yarışması için başvurular alınmaya başlandı. Yarışmanın birincisi, para ödülünün yanı sıra yurt dışında gerçekleştirilecek 'Young Tax Professional of the Year' yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

Ernst & Young (EY) Türkiye'nin, gelecek nesil vergi profesyonellerinin yeteneklerini bugünden keşfetmek ve kariyer fırsatlarını tanıtmak amacıyla düzenlediği "Vergi Maratonu 2023" yarışması için başvurular alınmaya başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY Türkiye'nin, bu yıl yedincisini düzenleyeceği yarışmayla, gelecek nesil vergi profesyonellerinin yeteneklerini bugünden keşfetmek ve kariyer fırsatlarını tanıtmak amaçlanıyor.

EY Türkiye, vergi alanında kariyer hedefleyen gençlerin başvurularını EY web sitesi üzerinden 22 Ekim 2023 tarihine kadar kabul edecek.

Yarışmanın birincisi, 10 bin TL'lik para ödülünün yanı sıra yurt dışında gerçekleştirilecek "Young Tax Professional of the Year (Yılın Genç Vergi Profesyoneli)" yarışmasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak. Yarışmanın ikincisi 6 bin TL, üçüncüsü ise 4 bin TL ile ödüllendirilecek.

Yarışmada finale kalan adaylar, EY Türkiye'de staj imkanı için değerlendirilecek ve EY Türkiye'nin Vergi Bölümü profesyonelleriyle birebir çalışma fırsatı yakalayacak.

EY Türkiye Vergi Bölümü Başkanı Erkan Baykuş, EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı, Uluslararası Vergilendirme Hizmetleri Lideri ve Sektörler Lideri Ateş Konca, EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı Elif Akkaranfil ile Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden üst düzey yöneticiler ve vergi profesörleri jüri üyeleri arasında yer alacak.

Jürinin yapacağı değerlendirmenin ardından ise finalistler belli olacak ve final sunumları gerçekleştirilecek. Kasımda düzenlenecek gala etkinliğinde ise finale kalan birinci, ikinci ve üçüncü olan yarışmacılar bahsi geçen ödülleri almaya hak kazanacak.

"Tüm finalistler için ödüller sunulup her birine EY kültürünü tanıma fırsatı sağlanacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı, Uluslararası Vergilendirme Hizmetleri Lideri ve Sektörler Lideri Ateş Konca şunları kaydetti.

"EY Türkiye olarak gelecek nesil vergi profesyonellerinin yeteneklerini bugünden keşfetmek hem bizim adımıza hem de gençler adına oldukça önemli bir adım. Bu yıl yedincisini düzenleyeceğimiz yarışmanın birincisi, para ödülü ve staj imkanının yanı sıra yurt dışında gerçekleşecek 'Young Tax Professional of the Year' yarışmasında ülkemizi temsil etme hakkı kazanacak. Ayrıca tüm finalistler için ödüller sunulup her birine EY kültürünü tanıma fırsatı sağlanacak. Türkiye'de öğrenim gören veya yeni mezun olan, kendini vergi alanında geliştirmeyi hedefleyen tüm gençleri Vergi Maratonu Yarışması'na davet ediyoruz."