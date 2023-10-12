EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na 10 Girişimci Seçildi

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye'nin düzenlediği EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmaya hak kazanan 10 girişimci belirlendi. Program, girişimci kadınların iş dünyasında yükselmelerini ve küresel pazarda rekabet edebilmelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Uluslararası danışmanlık, denetim ve vergi şirketi EY (Ernst & Young) Türkiye'nin, bu yıl 7'ncisini düzenlediği EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmaya hak kazanan 10 girişimci belli oldu.

EY açıklamasına göre, küresel çapta 16. yılını kutlayan, Türkiye'de ise 7'ncisi düzenlenen programda yer alacak 10 girişimci kadın, bağımsız jüri tarafından belirlendi.

Girişimci kadınların iş dünyasında yükselmelerini ve küresel pazarda rekabet edebilmelerini desteklemek amacıyla yürütülen programa seçilen girişimciler; EY'nin eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking alanlarındaki kapsamlı desteklerinden bedelsiz yararlanacak.

EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na; KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, Bozlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Bozluolçay ve Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu'nun yer aldığı bağımsız jüri tarafından seçilerek katılmaya hak kazanan girişimciler, 2023 döneminde EMEIA bölgesi genelinde düzenlenecek programa da dahil olacaklar.

EY, bu program aracılığıyla işini büyütme hedefi, tutkusu ve potansiyeli olan kadın girişimcileri, uluslararası pazarlarda etkin faaliyet gösterme ve rekabet avantajı sağlama gibi konularda hazırlamayı amaçlıyor.

Program, girişimcilerin uzun vadeli başarıya uzanan yolculuklarında kilit rol üstlenen, bilgi ve deneyim paylaşımına olanak veren yüksek nitelikli girişimcilik ağını da inşa ediyor.

EY Türkiye, stratejik konularda yeni bakış açıları sunarak kadın girişimcilerin potansiyelinin tamamını ortaya çıkarmalarını amaçlayan program kapsamında, bu dönem de dahil olmak üzere, bugüne kadar 70 kadın girişimciye destek vermiş olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı ve Girişimci Kadın Liderler Programı Lideri Müge Tan Belviso, kadınlar tarafından başlatılan girişimlerin gelişmesi ve başarıya ulaşabilmesi için, kadınların girişimci ruhlarının ortaya çıkarılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesinin kritik öneme sahip olduğunu ifade etti.

Belviso, "Türkiye'de kadın girişimciliğinin ciddi bir ekonomik potansiyel barındırdığını düşünüyoruz. Kadın girişimcilerin liderlik becerilerini geliştireceği programlara, yönetsel yetkinliklerini artıracağı eğitimlere, finansal, hukuksal konularda danışmanlığa ek olarak iletişim ağlarını genişletebilecekleri alanlara ihtiyacı var. Bu programda yer almak üzere bağımsız bir jüri tarafından seçilen kadın girişimciler, eğitimlerle liderlik yönlerini artırma fırsatı bulmalarının yanı sıra küresel bir girişimci ağının parçası olacaklar. 2023 sınıfına seçilen tüm girişimci kadınları gönülden tebrik ediyor ve başarılar diliyorum." açıklamasını yaptı.