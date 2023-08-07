EY Girişimci Kadın Liderler Programı 2023 Dönemi Başvuruları Başladı

Uluslararası alanda danışmanlık, denetim, vergi, strateji ve kurumsal finansman hizmetleri sunan EY'ın düzenlediği Girişimci Kadın Liderler Programı 2023 dönemi başvuruları alınmaya başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, işlerini geliştirmeyi ve dünya çapında büyümeyi hedefleyen kadın girişimcileri destekleyen program, katılımcılarına eğitim, iş geliştirme, mentorluk ve networking (ağ oluşturma) alanlarında destek sunuyor.

EY Türkiye, girişimci kadınları uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlayan program kapsamında bugüne kadar toplam 60 kadın girişimciye destek verdi.

Bu yıl da EMEIA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) genelinde düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmak isteyen kadın girişimciler, başvurularını 15 Ağustos'a kadar yapabilecek.

Ücretsiz olan program ile bağımsız bir jüri tarafından seçilecek kadın girişimcilerin, iş dünyasının başarılı liderlerinin bilgi ve deneyimlerinden yaralanabilecekleri bir ağa katılmalarına, şirketlerini ciro ve istihdam anlamında büyütmelerine imkan sağlanıyor.

EY Girişimci Kadın Liderler Programı ile dünyaya açılma fırsatı

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Girişimci Kadın Liderler Programı'nın Türkiye liderliğini yürüten EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso, sürekli dönüşen ve hızla değişen iş dünyasının beklenmedik zorluklar ve fırsatlar çıkarabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz EY olarak, Girişimci Kadın Liderler Programı ile bu değişim içinde yolunu bulmaya çalışan kadın girişimcilere stratejik konularda yeni bir bakış açısı sunarak, potansiyellerinin tamamını ortaya çıkarabilmeleri için çalışıyoruz. Bu program, girişimci kadınlara çok geniş ve kapsamlı EY kaynaklarına erişim sunmakla kalmayıp, danışmanlık ve mentorluk desteği, network oluşturma ve teknik bilgilerini geliştirme olanağı sağlıyor."

Programın 55 ülkeyi kapsayan ve 800'den fazla başarılı kadın girişimciden, ilham veren rol modellerden oluşan küresel bir topluluk yarattığını ifade eden Belviso, "Bu vesileyle de kadın girişimcilere liderlik becerilerinin yanı sıra ihtiyaç duydukları temel alanlarda bilgi ve yeteneklerini geliştirme, güçlü bir girişim ve iletişim ağının parçası olma fırsatı sunuyor. Özellikle Türkiye'de kadın girişimcilerin desteklenmesinin ülkemiz için önemli bir sosyal ve ekonomik gelişim potansiyeli sağladığına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Belviso, kadın girişimcileri cesaretlendirmeyi ve büyüme yolunda desteklemeyi hedefledikleri bu programla Türkiye'nin gelişimine sağladıkları katkıları da artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Program kapsamında, bire bir mentorluk desteği sağlanacak

Verilen bilgiye göre, programa katılmaya hak kazanan kadın girişimcilere şu olanaklar sağlanacak:

"Türkiye'nin en başarılı girişimcilerinin ve iş liderlerinin de dahil olduğu seçkin bir ağın parçası olma. İş stratejileri ve uygulamaları hakkında en güncel sorular, araştırmalar ve yönetim konuları ile ilgili bilgi edinme. Potansiyel ortakları, stratejik iş birlikleri, müşterileri ve tedarikçileri etkin bir şekilde tanımlama ve potansiyel sermaye kaynaklarına giden yolları bulmak için gerekli becerileri geliştirme. Bire bir mentorluk desteğine erişim avantajı elde etme. Liderlik ve iş becerilerini güçlendirme, kıdemli danışmanlarla ve deneyimli girişimcilerle görüşmeler yaparak büyüme fırsatlarını belirleme. Kurumsal yöneticiler, yatırımcılar ve medya arasında hem kendileri hem de şirketleri için görünürlüğü artırarak olası yeni iş birlikleri ve fırsatlar yaratma. 55 ülkede 800'den fazla kadın girişimciden ve ilham veren rol modellerden oluşan küresel bir topluluğa dahil olma."

Öte yandan, EY Girişimci Kadın Liderler Programı'na katılmak isteyen kadın girişimcinin, şirketinde en az yüzde 25 hisse sahibi olması ve ana karar vericilerden biri olarak yer alması gerekiyor.

Bunun yanı sıra başvuran girişimcinin işlerini büyütme ve uluslararası pazarlara açılma hedefinin olması da bekleniyor. Ayrıca şirketin Türkiye merkezli olması, en az 3 yıldır faaliyet göstermesi ve son 2 yılda yıllık olarak en az 6 milyon TL ciro elde etmiş olması başvuru şartları arasında yer alıyor.