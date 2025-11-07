EY'den 2025 mali yılında 53,2 milyar dolar küresel gelir

Ernst&Young (EY), 2025 mali yılında küresel gelirlerini geçen yıla oranla yüzde 4 artırarak 53,2 milyar dolara yükseltti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, EY, 30 Haziran 2025'te sona eren mali yıl sonuçlarını "EY Value Realized" raporuyla paylaştı.

Şirketin küresel gelirleri bir önceki yıla kıyasla yüzde 4 artışla 53,2 milyar dolara yükselirken, 2020-2025 mali yılları arasındaki 5 yıllık bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) yüzde 8,2 olarak gerçekleşti.

EY'ın 2025 mali yılında yapay zekayla ilgili gelirleri yüzde 30 oranında arttı. Bu artış, kurumsal düzeyde yürütülen dönüşüm projelerinden yapay zekanın yönetişim çerçevelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı.

Strateji, operasyon, dönüşüm, risk, denetim ve vergi alanlarındaki uzmanlıkları bir araya getirerek iş dünyasına bütüncül bir değer sunan EY'ın yapay zeka platformu EY.ai, teknoloji ve data odaklı dönüşüm yaklaşımıyla müşteri operasyonlarını şekillendiriyor. EY, her yıl 1 milyar dolardan fazla yatırım yaparak "AI-first" yaklaşımıyla geliştirilen platformlar ve ürünler üzerinde çalışıyor. Bu kapsamda, yaklaşık 1000 yapay zeka temelli asistan ve 100'den fazla iç uygulama devreye alan şirket, müşterilere hem içgörü hem de otomasyon sağlayan çözümler sunuyor.

Denetim Teknolojisi Yatırım Programı ile sektördeki yeni yetkinliklerini duyuran şirket, EY-Parthenon hizmetlerini genişleterek Strateji ve Kurumsal Finansman hizmet birimini tek çatı altında topladı. EY, bu adımla pazardaki kurumsal strateji, sermaye ve finansman, birleşme ve satın alma işlemleri gibi kapsamlı kurumsal dönüşüm alanlarında iş dünyasına uçtan uca hizmet sunmayı hedefliyor.

EY, müşterilerine hızlı ve ölçülebilir bir dönüşüm için gereken teknoloji, yetkinlik ve içgörüleri sunmak amacıyla stratejik ilişkilerden ve iş ortaklarından oluşan bir ekosistemle çalışıyor. Son 10 yılda 100'ün üzerinde işbirliği ve ekosistem ortaklığı geliştiren şirketin son 5 yıldaki işbirliği gelirleri, yıllık bileşik yüzde 28 oranında arttı.

Müşterilere sürdürülebilirlikte rehberlik ediliyor

Şirket, sürdürülebilirlik alanında İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri (CCaSS) ekiplerini Vergi, Denetim, Finansal Hizmetler ve Danışmanlık ekiplerine entegre etti. Bu kapsamda, 2025 mali yılında yaklaşık 30 bin EY profesyoneli, 25 bini aşkın müşterinin sürdürülebilirlik projesinde görev aldı. EY çalışanlarının yetkinliklerini geliştirmek ve müşterilere daha iyi hizmet sunmalarını sağlamak amacıyla yaklaşık 300 bin adet sürdürülebilirlik eğitimi tamamlandı.

Geçen yıl 4 binden fazla EY çalışanı, 1200 farklı şehirdeki uluslararası görevlerde ve projelerde yer aldı. Liderlik, yapay zeka, teknoloji ve iş dünyası gibi gelecek odaklı alanlarda yetkinlikleri geliştirmeye yönelik 275'ten fazla sertifikalı eğitimi kapsayan EY Badges programı dahilinde EY profesyonellerine bugüne kadar 693 binden fazla sertifika verildi. EY bu yıl, çalışanlarına küresel çapta esneklik, mobilite ve kariyer fırsatları sunan Career Agility programını da hayata geçirdi.

Kurumsal sosyal sorumluluk programı EY Ripples aracılığıyla şirket, bugüne kadar dünya genelinde 253 milyondan fazla insanın yaşamına dokundu ve pozitif etki sağladı. 2025 mali yılında EY çalışanları, toplum yararına yürütülen projelere yaklaşık 883 bin saat ayırdı.

"Yapay zeka yatırımlarımızı çok daha ileri taşıdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, küresel çapta geleceğe odaklanan yetkinliklere yatırım yaparak, ortaya çıkabilecek zorluklar karşısında iş dünyasının geleceğe güvenle ulaşabilmesine olanak tanıyan çözümler geliştirdiklerini belirtti.

2025 mali yılının, önceki yıllarda olduğu gibi müşterilere, çalışanlara ve topluma yatırım yapılan bir dönem olduğuna değinen Canoğulları, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın geleceğe hazır olabilmesi adına, günümüz teknolojik gelişmelerin olmazsa olmazlarından yapay zeka yatırımlarımızı çok daha ileri taşıdık. Birçok hizmetimizde işin içine yapay zekayı çok daha fazla entegre ederek ve işbirliklerine odaklanarak, iş dünyasına yenilikçi ve hızlı yol haritaları sunacak projeler geliştirdik."

Hizmet yelpazelerini ve kalitesini artırmak adına profesyonellerinin gelişimine daha fazla odaklandıklarını aktaran Canoğulları, rakamsal ve amaç odaklı büyümeyi hedefleyerek küresel çapta gerçekleştirdikleri kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle hem topluma hem de doğaya pozitif etki sağladıklarını vurguladı.

Canoğulları, "Hayata geçirdiğimiz tüm gelişmelerle, 2025 mali yılını, küresel belirsizliklere ve zorlu ekonomilere rağmen geçen yılın üstünde bir gelirle kapatmayı başardık. Değişen jeopolitik ve küresel ticaret ortamında yol alırken, yapay zekanın yeniden şekillendirdiği bir dünyada dönüşümü desteklemeye devam ediyor, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve iş ortaklarımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla geleceği hep birlikte güvenle şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.