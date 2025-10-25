Eximbank'tan İhracatçılara 53 Milyar Dolar Destek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu sene Eximbank'ın ihracatçılara nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını beklediklerini belirterek, "Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, ihracatçıların finansmana erişimini kolaylaştıracak adımları atmaya devam ettiklerini bildirdi.

Piyasa faizinin, yaklaşık yarısı maliyetle kullandırdıkları reeskont kredi limitlerini artırdıklarına işaret eden Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Reeskont kredileri, günlük limitini program döneminde 300 milyon liradan, 4,5 milyar liraya 15 kat yükselttik. Yabancı para reeskont toplam limiti, 1 milyar dolara çıkarıldı. Eximbank'ın sermayesi, 5 kattan fazla artışla 88,4 milyar liraya ulaştı. Bu sene Eximbank'ın, ihracatçılarımıza nakdi ve gayrinakdi toplam 53 milyar dolar destek sağlamasını bekliyoruz. Küresel değer zincirlerinde daha üst sıralara çıkmak için ihracatı ve katma değerli üretimi desteklemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.