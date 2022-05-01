EVSİD, 'Made in Türkiye' algısını özel projelerle pekiştirecek

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayici ve İhracatçıları Derneği (EVSİD), yeni dönemde dünyanın dört bir yanında "Made in Türkiye" algısını pekiştirmek için ülkeler bazında çalışmalar yapacak.

EVSİD açıklamasına göre, geçen yılı 12,4 milyar dolar ihracatla kapatan demir ve demir dışı metaller sektörü, yeni başkanını seçti. Çetin Tecdelioğlu ve yönetimi, kısa süre önce yapılan seçimlerde 1.546 geçerli oyun 1.039'unu alarak göreve geldi.

Seçim sürecinde Tecdelioğlu ve ekibine en büyük desteklerden birini ev ve mutfak eşyası sektörünün çatı STK'sı EVSİD verdi. Ev ve mutfak eşyaları sektörü İDDMİB'in yeni yönetiminde 3 isimle temsil ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB Yönetim Kurulu Üyesi ve EVSİD Başkanı Talha Özger, birliğin yeni dönemde katma değeri yüksek projelere imza atacağını belirtti.

Özger, Türkiye'nin tedarik zincirinde dünyanın odak noktası haline geldiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin toplam ihracatına aralıksız katkı sağlamak adına ter döküyoruz. İDDMİB'de yeni yönetim olarak sektör ihracatını hak ettiği seviyelere getirmeyi prensip edindik. İhracatı oturduğunuz yerden artırmanız mümkün değil. Hedef pazarlarda Türk ürünlerinin algısını daha yukarı seviyelere çekmek için projeler hazırladık. Bunları kısa süre içerisinde açıklayacağız. Ev ve mutfak eşyası sektörü, geçen yılı 3,4 milyar dolar ihracatla kapattı. Bu yıl hedefimiz, en az 4 milyar dolar. Bunu başarabilecek güçteyiz."