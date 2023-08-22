EvoBus GmbH, Daimler Buses GmbH adını aldı

Mercedes-Benz Türk'ün çatı şirketi Daimler Truck AG bünyesindeki EvoBus GmbH, isim değişikliğine giderek Daimler Buses GmbH adını aldı. İsim değişikliği Avrupa genelinde gerçekleşti ve yerelde EvoBus'a bağlı tüm şirketler de aynı isimle yeniden adlandırıldı. EvoBus GmbH, tüm iş birimlerinde Daimler markasının bilinirliğinden faydalanırken, markanın Daimler Truck AG ile yaptığı işbirliğini de vurgulama fırsatı elde etti.

Mercedes-Benz Türk'ün çatı şirketi Daimler Truck AG bünyesindeki EvoBus GmbH, 12 Temmuz itibarıyla isim değişikliğine giderek Daimler Buses GmbH adını aldı.

İsim değişikliği Avrupa genelinde gerçekleşti ve yerelde EvoBus'a bağlı tüm şirketler de aynı isimle yeniden adlandırıldı. 'BusWorld Home' adıyla bilinen EvoBus hizmet merkezleri de 'Daimler Buses Hizmet Merkezleri' adını aldı. Yaptığı bu hamle ile EvoBus GmbH, tüm iş birimlerinde Daimler markasının bilinirliğinden faydalanırken, markanın Daimler Truck AG ile yaptığı işbirliğini de vurgulama fırsatı elde etti.

İş birliği 30 yıldır sürüyor

Daimler Buses CEO'su Till Oberwörder, isim değişikliğiyle ilgili olarak şunları söyledi: "EvoBus ile gurur duyduğumuz başarılı iş birliğimizi yaklaşık 30 yıldır sürdürüyoruz. Daimler Buses GmbH olarak yeni bir döneme adım atıyoruz. Önümüzdeki dönem için yeni planlarımız, hedeflerimiz var. Sektörümüzün emisyonsuz ulaşım alanındaki dönüşümüne öncülük ederken yeni müşteriler kazanmak ve kendi bünyemizde yeni yetenekler yetiştirmek istiyoruz. İsim değişikliğiyle birlikte bu hedefimize bir adım daha yaklaşırken, bundan sonra iki marka arasındaki iş birliğine dair ayrıca açıklama yapma gereği de duymayacağız."

Avrupa'da 10 bin kişilik iş gücü

Mercedes-Benz Omnibusse'nin Kässbohrer Setra markasıyla birleşmesinin ardından, otobüs ve yolcu otobüsü üreticileri 28 yıl önce 'EvoBus' şemsiye markası altında birleştirilmişti. EvoBus, bu dönem sonrasında sürekli bir büyüme yakalayarak, tüm segmentlerde nitelikli otobüslerin önde gelen üreticisi haline geldi. EvoBus'ın halihazırda Avrupa genelinde yaklaşık 10 bin kişilik bir iş gücü ve 13 bağlı şirketi bulunuyor.