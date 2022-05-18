Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı'nın 2.si açıldı - Haberler

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Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı'nın 2.si açıldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı'nın 2.si açıldı

Yozgat Belediyesi sponsorluğunda bu yıl 2.si düzenlenen Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Yozgat Belediyesi sponsorluğunda bu yıl 2.si düzenlenen Evlilik Hazırlıkları, Yapı ve Mobilya Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Kent Park Kapalı Fuar alanında 126 firmanın yer aldığı fuarın açılışı Yozgat Valisi Ziya Polat, Belediye Başkanı Celal Köse ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirildi. Açılışın ardından protokol üyeleri stantları gezerek hayırlı olsun ziyaretlerinde bulundular.

Fuarın açılışında konuşan Vali Ziya Polat, "Yozgat'ta üretilen ürünlerin fuarlarda yer alması ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulması ve buraya katılan 130'a yakın firmanın çoğunun Yozgat'ın firması olması bizim için çok güzel bir haber. İnşallah tanıtımla beraber satışların da bereketli olmasını diliyorum, emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

22 Mayıs Pazar gününe açık olacak fuarda, evlilik hazırlıklarında ihtiyaç duyulan birçok ürün vatandaşın hizmetine sunulacak. - YOZGAT

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Yozgat Belediyesi, Ziya Polat, Evlilik, Yozgat, Ekonomi, Haberler

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