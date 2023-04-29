Evlerde kullanılan akıllı cihazlar ciddi güvenlik riskleri taşıyor olabilir

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen Hackmasters yarışmasında finale kalan 21 yarışmacı, akıllı ev cihazlarına sızmaya çalışarak akıllı cihazların güvenlik seviyelerini etkilediler.

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yarışmacıların altı aylık bir süreçte ön elemeleri geçerek TEKNOFEST'te finale kaldıklarını söyledi.

21 yarışmacının finalde yarıştığını aktaran Koç, "İçinde bulunduğumuz körüğe bir akıllı ev yaptık. Akıllı evde neler var? Hepimizin kullandığı akıllı süpürge, kahve makinesi, televizyon, güvenlik kamerası, buzdolabı, fırın gibi cihazlar var.

Finalist arkadaşlarımız akıllı ev aletlerini ele geçirmeye hacklemeye çalışıyorlar. Bu dünyada çok yapılmayan bir şey. IoT dediğimiz nesnelerin interneti konsepti. Biraz önce bir arkadaşımız fırından teknofest müziği çaldırdı. Yani fırını ele geçirdi ve yazılımını değiştirdi. Fırına bir video koyup onun müziğini çaldırdı." ifadelerini kullandı.

"Amacımız toplumsal farklılığı artırmak"

Yarışmayı siber güvenlik konusunda toplumsal farkındalığı artırma amacıyla yaptıklarını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"Şu an bütün vatandaşlarımız bilgisayar güvenliği, cep telefonu güvenliği konularında çok hassaslar. Ama ne yazık ki günümüzde evimize aldığımız aletlerin güvenliği konusunda o kadar hassas değiliz. Ama şunu unutmamamız gerekiyor. Bunlar artık evimize girdiler, mahremimize girdiler. Bu eve girdikten sonra evde bir çok bilgiyi toplayabilirler.

O süpürge evimizin adım adım haritasını çıkarıyor. Televizyonun kamerası ve mikrofonu kötü niyetli bir insanın eline geçerse dinleme cihazına dönüşebilir. Bizim amacımız yarışma ile farkındalık oluşturmak. Vatandaşlarımız evlerine aldıkları ürünleri sadece fiyat performans üzerinden kıyaslamasınlar o ürünün güvenlik boyutu ile de ilgilensinler.

Şunu unutmamak gerekiyor, kötü niyetli kişiler akıllı ev aletleri vasıtasıyla mahrem bilgileri elde edip fidye yazılım sistemleriyle şantaj yapabilirler. Bu yüzden evimize aldığımız akıllı cihazların güvenliği çok önemli. Artık hem TSE hem İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi'nde test merkezleri var. Bu merkezler ürünlerin güvenlikle ilgili kalitelerini onaylıyor. Vatandaşlarımız bu merkezlerin onay verdiği ürünleri alırsa tehditlere karşı daha güvenli olurlar."

Koç, yarışma vesilesiyle üretici firmaların cihazların açıklarını görme şansı yakaladıklarını dile getirerek, "Yarışmacı arkadaşlarımızın bulduğu açıkları firmalar değerlendirecek ve bu açıkları kapatmak için yazılımsal aksiyonlar alacaklar. Cihazlar böylece güvenlik açısından daha kaliteli hale gelecek." ifadelerini kullandı.

"E-devlet kapımızda yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz"

E-devlet sisteminde yeniliklerin her geçen gün arttığına dikkati çeken Ali Taha Koç, "63 milyon kullanıcıya erişen e-devlet kapımızda yeni güncellemeler ile yeni hizmetler sunmaya devam ediyoruz. E-devlet kapısının en büyük özelliği her yerden erişilebilir olması. En son TOGG aracımızın içine de e-devlet uygulamamızı yükledik." diye konuştu.

Koç, gelişmeler karşısında hemen aksiyon aldıklarını belirterek, "6 Şubat tarihinde yaşanan deprem sonrasında vatandaşlara hane başı 10 bin TL desteğin ve 15 bin TL taşınma desteğinin de e-devlet kapısı üzerinden verilmesini sağladık. Aynı zamanda vatandaşlarımızın telefonlarına SMS yollayarak desteklerin yattığını kendilerine ulaştırdık. Evlerin yıkıntı derecesini, hasar durumunu vatandaşlarımız e-devlet kapısı üzerinden görebildiler. Yeni açıklanan kentsel dönüşüm desteği projesini de hemen e-devlet kapısına entegre ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk." bilgilerini verdi.