Evinin önüne diktiği incir fidanı gelir kapısı oldu Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan kadın çiftçi, 10 yıl önce diktiği incir ağacından yılda ortalama 400 kilogram ürün alır hale geldi. Mersin'in Erdemli ilçesinde yaşayan kadın çiftçi, 10 yıl önce diktiği incir ağacından yılda ortalama 400 kilogram ürün alır hale geldi. Karyağdı Mahallesi'nde yaşayan Emine Özen, gazetecilere, 10 yıl önce evinin önüne incir fidanı diktiğini söyledi. Yetişen ağaçtan yılda ortalama 400 kilogram ürün alır hale geldiğini anlatan Özen, şunları kaydetti: "Duvar dibine diktiğim incir erkenci tür çıktı. İlk zamanlar sadece kendimiz yiyorduk ancak sonradan erkenci olmasından dolayı köylü pazarında satışa çıkarttık ve incirimiz rağbet gördü. Ağaç yılda 400 kilograma yakın ürün veriyor. İncirin kilogramını 35 liradan satıyorum. İncirimiz şimdi gelir getirici ürün haline geldi." AA / Ekonomi Mersin Ekonomi Haberler

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