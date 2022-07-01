Evinin ardiyesinde mantar üretiyor siparişlere yetişemiyor

Adana'da halk oyunları öğretmenliği yaparken evinin ardiyesinde kültür mantar üretmeye başlayan ve 10 kadına istihdam sağlayan Gökben Bardık, siparişlere yetişemiyor.

Seyhan ilçesine bağlı Mıdık Mahallesinde yaşayan 1 çocuk annesi Gökben Bardık, pandemiden önce hal koyunları öğretmenliği yaparken, kültür mantarı üretimine merak sardı. Pandeminin de başlamasıyla işleri iyice kötüye giden Bardık, evinin ardiyesinde mantar üretmeye başladı. Bardık, 10 kadına da istihdam sağladı.

Gökben Bardık son zamanlarda siparişlere yetişemediği için ardiyenin yanındaki yeri de mantarhane yapmaya karar verdi. Bardık, mantar üreticiliğinin kendisine ve çalışan kadınlara çok iyi geldiğini ifade ederek, "Bu yola arkadaşlarımın tavsiyesi ile başladım. Hazır müşterilerim var onlara satıyorum. Çoğu zaman siparişleri yetiştiremiyorum. İyi ki bu işe başlamışım mantar yetiştiriciliğini çok seviyorum. Burada sabit 10 kadına iş veriyorum. İşlerin yoğun olduğu zamanlar bu sayı 12'ye çıkıyor" dedi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi