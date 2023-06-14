Evde Bakım Yardımı ödemeleri başladı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2 milyar 448 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2 milyar 448 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nın hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 'Evde Bakım Yardımı' ödemelerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Göktaş, 'Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını kaydetti. Bakan Göktaş, 'Evde Bakım Yardımı' kapsamında 2023 Ocak-Temmuz dönemi için tam bağımlı durumdaki engellisine evde bakmak isteyen ailelere aylık 4 bin 336 TL nakdi yardım yapıldığını belirterek, "Bakıma ihtiyacı olan ağır engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 448 milyon TL 'Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 570 bin vatandaşımız 'Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor" dedi.