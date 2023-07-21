Son dönemde teknoloji başta olmak üzere nerdeyse tüm ürünler ve hizmetlerden direkt ve dolaylı olarak alınan vergilere zam yapıldı. Bugün de piyasadaki yüksek kiraları düşürmeye yönelik ve de devlete ek gelir getirecek bir düzenlemenin sinyalleri verildi. Eğer ev sahibiyseniz ve evinizi kiraya vermiyorsanız cebinizden para çıkacak. Yani ev sahiplerinden boş ev vergisi alınacak.

Son dönemde teknoloji başta olmak üzere nerdeyse tüm ürünler ve hizmetlerden direkt ve dolaylı olarak alınan vergilere zam yapıldı. Bugün de piyasadaki yüksek kiraları düşürmeye yönelik ve de devlete ek gelir getirecek bir düzenlemenin sinyalleri verildi. Eğer ev sahibiyseniz ve evinizi kiraya vermiyorsanız cebinizden para çıkacak. Yani ev sahiplerinden boş ev vergisi alınacak.

Ev sahiplerinden boş ev vergisi alınacak!

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada şunlar söylendi:

"Fahiş kira artışını ve konut fiyatlarını durdurmak için ceza uygulamasına gideceğiz. Boş evi olan ev sahiplerinden yüksek vergi alınması konusunda çalışma yapıyoruz."

Emlak-konut vergisi ne kadar?

Konut, işyeri, arsa ve araziler için farklı oranlar kullanılarak hesaplanmaktadır. Bu oranlar şöyledir: konutlar için binde 1, işyerleri için binde 2, arsalar için binde 3 ve araziler için binde 1'dir. Gayrimenkulün bağlı olduğu belediye büyükşehir statüsünde ise bu oranlar iki katına çıkmaktadır.

İlgili yıl içerisinde gayrimenkulün asgari rayiç değerleri üzerinden bu oranlar kullanılarak o yıl için ödenecek tutar hesaplanmaktadır. Örnek olarak rayiç değeri 1 milyon TL olan büyükşehir sınırlarındaki bir konut için ödenecek tutar, 1.000.000×2/1000 = 2000 TL olarak hesaplanacaktır.

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Değerli konut vergisi ne kadar?

İlk olarak 2019 yılında kabul edilen kanun tasarısına göre değeri 5 milyon TL'nin üzerinde olan konutlar için değerli konut vergisi ödenmesi gerekiyor.

Konutunun değeri 5 milyon ile 7.5 milyon TL arasında olan gayrimenkul sahipleri binde 3,

Konutunun değeri 7.5 ile 10 milyon TL arasında olan gayrimenkul sahipleri binde 6,

Konutunun değeri 10 milyon TL ve üzeri olan gayrimenkul sahipleri binde 10 oranında vergi ödemekle yükümlüdür.

Örneğin değeri 20 milyon TL olan konuta sahip kişiler her yıl 200 bin TL değerli konut vergisi ödemekle mükelleftir.