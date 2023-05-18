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EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak

EuroLeague Final-Four heyecanı TV+'ta yaşanacak

Ekonomi Haberleri

TV+, EuroLeague'de Final-Four heyecanını sporseverlerle buluşturacak.

TV+, EuroLeague'de Final-Four heyecanını sporseverlerle buluşturacak.

TV+'tan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 19-21 Mayıs'ta Litvanya'nın başkenti Kaunas'ta gerçekleştirilecek. Son dörde kalan Olympiakos, Monaco, Real Madrid ve Barcelona takımlarının kupa mücadeleleri S Sport ile TV+ ekranlarında canlı yayınlanacak.

Final-Four'da takımlar ilk olarak, 19 Mayıs'ta karşı karşıya gelecek. Müsabakalar, Zalgiris Arena'da oynanacak. 18.00'de turnuvada 3 şampiyonluğu bulunan Olympiakos ile tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Monaco karşılaşacakken, saatler 21.00'i gösterdiğinde ise iki İspanyol devi Barcelona ile Real Madrid final için kozlarını paylaşacak.

Yarı final maçlarından çıkacak sonuçlara göre takımlar, 21 Mayıs 17.00'de üçüncülük, 20.00'de ise final maçına çıkacak.

Kaynak: AA / Emirhan Yılmaz - Ekonomi

Real Madrid Barcelona Ekonomi Haberler

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