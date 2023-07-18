EURO REKORA GİDİYOR! Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı!

Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı araştırılıyor. Sabah saatlerinde rekor kıran Euro ne kadar ve Euro kaç TL? 18 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı merak ediliyor. Perşembe günü açıklanacak faiz kararı öncesi döviz kurları ve değerli metallerde süren yükseliş hareketi ise yeni rekorları da beraberinde getirdi. Gün geçtikçe artan döviz kurunda Euro bugün rekor kırdı. Peki, Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? Euro kaç TL? 18 Temmuz 2023 Euro satış fiyatı!