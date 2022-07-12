Euro ile Dolar Başa Baş Seviyesine Geldi: Dolar 17,39 Tl, Euro 17,41 TL'den İşlem Görüyor

Küresel piyasalarda tüm para birimlerine karşı güçlenen dolar, euro ile başa baş seviyesine geldi. Yurt içi piyasalarda dolar 17,39 TL, euro 17,41 TL seviyesine yükseldi.

Küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine karşı değer kazanıyor. Euro- dolar paritesi 2002'den bu yana en düşük seviyeye geldi.

Yurt içi piyasalarda resmi işlemler bayram nedeniyle kapalı olsa da dolar kuru 17,39 TL'den euro da 17,41 TL alıcı buluyor.

Öte yandan piyasalar, 13 Temmuz'da açıklanacak ABD enflasyonuna odaklandı. ABD'de açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi enflasyon endişesi ve güvenli liman olarak dolara talebi arttırdı. Ekonomistler, ABD'de enflasyonun yüzde 9 seviyesine yaklaşarak 40 yıllık zirveyi görmesini tahmin ediyor.

ANKA / Ekonomi