Euro Bölgesi'nde İşsizlik Temmuz Ayında En Düşük Seviyede

Euro Bölgesi'nde işsizlik, Haziran ayında olduğu gibi Temmuz ayında da en düşük seviyede. Eurostat'ın açıklamasına göre işsizlerin sayısı yaklaşık 10 milyon 800 bine geriledi. Eurostat'ın verilerine göre 20 ülkede işsiz sayısı yaklaşık 10 milyon 800 bine geriledi. Euro ülkelerinde genç işsizlik oranı ise yüzde 13,8 olarak kayıtlara geçti. Euro Bölgesi'nde istihdam piyasası ise ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor.

Euro Bölgesi'nde işsizlik, Haziran ayında olduğu gibi Temmuz ayında da en düşük seviyede. Eurostat'ın açıklamasına göre işsizlerin sayısı yaklaşık 10 milyon 800 bine geriledi.Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıklamasına göre Euro'nun resmi para birimi olarak kullanıldığı ülkelerde işsizlik oranı düşük seyrini sürdürüyor. Eurostat'ın açıklamasına göre Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı Temmuz ayında yüzde 6,4 olarak ölçüldü. İşsizlik oranı haziran ayında yüzde 6,5 olarak açıklanmış ancak bu sayı daha sonra yüzde 6,4 olarak düzeltilmişti.

Eurostat'ın verilerine göre 20 ülkede (Avusturya, Belçika, Hırvatistan, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya) işsiz sayısı yaklaşık 10 milyon 800 bine geriledi. Bu sayının bir önceki aya göre yaklaşık 62 bin, bir önceki yılın aynı ayına göre de 441 bin kişi daha az olduğu ifade edildi.

Euro ülkelerinde genç işsizlik oranı ise yüzde 13,8 olarak kayıtlara geçti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfustaki işsizliğe "genç işsizlik" adı veriliyor.

Euro Bölgesi'nde istihdam piyasası ise ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. İşsizlik oranlarında İspanya yüzde 11,7 ile başı çekerken, ikinci sırada yüzde 11,1 ile Yunanistan geliyor. Almanya ise yüzde 3 oranındaki işsizlik oranıyla işsizliğin en az olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Eurostat'ın verileri Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) sayılarına dayanıyor. Almanya Federal İstihdam Dairesi Temmuz ayında Almanya'da işsizlik oranını yüzde 5,7 olarak açıklamıştı.

dpa / EC,ET

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