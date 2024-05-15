Türkiye, AR-GE Bakımından Önemli Bir Oyuncu Olmayı Hedefliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Türkiye'nin, bölgesel, küresel anlamda AR-GE bakımından önemli bir oyuncu olmasını arzu ettiklerini belirterek, "Bakanlık olarak yeni, etkili bir destek programını tasarladık ve önümüzdeki bir, iki hafta içerisinde bunu kamuoyuyla, dünyayla paylaşıyor olacağız. Hedefimiz, dünyanın en büyük ilk bin AR-GE firmasından en azından onlarcasını Türkiye'ye kazandırmak." dedi.

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu, Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen "EURITECH Avrasya AR-GE, İnovasyon & Teknoloji Zirve ve Sergisi" İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) başladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu, etkinlikte yaptığı konuşmada, organizasyonun önemine işaret ederek, etkinliğin bu yıl 6'ncısının düzenlenmesinin değerli olduğunu söyledi.

Türkiye'de yapılan çalışmalara ve teknoloji ekosisteminde gelinen noktaya vurgu yapan Çoştu, Türkiye'nin teknolojide sınıf atladığını, bölgesel hatta bazı alanlarda küresel bir oyuncu, lider olma noktasına ulaştığını anlattı.

Çoştu, özellikle son 20 yılda atılan kararlı, istikrarlı adımlarla teknoloji ekosisteminin olgunluğunun önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, "Dünyada ses getiren çıktılar üretme aşamasına ulaşmış durumda. Türkiye, AR-GE'ye ayırdığı kaynakları son 20 yılda yaklaşık 10 kat artırabilmeyi başardı ve 1 milyar dolar seviyelerinden 10 milyar dolar seviyelerine ulaştığını söyleyebiliriz. Milli gelirinden ayırdığı payı da binde 5'lerden, yüzde 1,4'ler seviyelerine ulaştırarak İtalya, İspanya gibi gelişmiş bazı ülkeler seviyelerine çıkarmış durumda. Bunu da özellikle özel sektörün AR-GE faaliyetlerini destekleyerek ve büyüterek başarmış bir ülke." diye konuştu.

Türkiye'de başta savunma ve haberleşme alanında yapılan çalışmalar ve hayata geçirilen ürünler hakkında bilgi veren Çoştu, bu örneklerin, ülkenin ulaştığı kapasitenin, yetkinliğin ve öz güvenin somut göstergeleri olduğunu anlattı.

Çoştu, Türkiye'nin hedefinin bunların çok daha ötesinde olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Şimdiye kadar katettiğimiz mesafe, bizi belki biraz geride başladığımız bir yarışta önemli bir seviyeye getirdi ama Türkiye'nin hedefi bunun çok daha ötesinde. Türkiye'nin ikinci yüzyılına başladığımız bu süreçte bu hedefi hep beraber gerçekleştiriyor olacağız. Milli Teknoloji Hamlesi'ni birlikte gerçekleştirebileceğimize inanıyoruz ve bu noktada adımlar atmaya kararlıyız. Bu hedefe giderken çok boyutlu bir gelişim planını, felsefesini ortaya koymamız gerekiyor.

Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirebilmek için yetkinliklerimizi bir taraftan kullanırken, bir taraftan da dünyadaki bilgi birikimini ve yetkinlikleri mümkün olduğu kadar kullanabiliyor olmamız lazım. Dolayısıyla Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekleştirebilmemiz için teknoloji ekosistemimizi dünyayla daha entegre hale getiriyor olmamız, global ekosistem ile etkileşimimizi artırmak, global birikimden daha fazla istifade etmek, beslenmek ve Türkiye'yi teknoloji dünyasında daha etkin bir oyuncu, bölgesel ve hatta belki küresel bir çekim merkezi haline getirmek gerekiyor."

"Türkiye'yi dünyada önemli bir AR-GE merkezi haline getirmek istiyoruz"

"Türkiye'yi dünyada önemli bir AR-GE merkezi haline getirmek istiyoruz." diyen Çoştu, bu çerçevede önemli bir kapasitenin inşa edildiğini dile getirdi.

Çoştu, global ekosistemden ve küresel firmalardan da Türkiye'de AR-GE faaliyetleri yürüten önemli şirketler bulunduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Küresel firmaların ülkemizde olan katkısını artırma ve onların desteğiyle AR-GE ekosistemimizi geliştirme noktasında bir motivasyona ve hedefe sahibiz. Türkiye'nin bölgesel hatta belki küresel anlamda AR-GE bakımından önemli bir oyuncu olmasını sağlamayı arzu ediyoruz. Bakanlık olarak yeni, etkili bir destek programını tasarladık ve önümüzdeki bir, iki hafta içerisinde bunu kamuoyuyla, dünyayla paylaşıyor olacağız. Hedefimiz dünyanın en büyük ilk bin AR-GE firmasından en azından onlarcasını Türkiye'ye kazandırmak.

Bunun yanında Türkiye'nin yüksek teknolojide bir üretim merkezi olması gibi de bir motivasyonumuz var. Özellikle çip, batarya, elektrikli araç gibi büyüyen ve gelişen, kritik öneme sahip alanlarda Türkiye'yi yüksek teknolojide üretim üssü haline çevireceğiz. Bu anlamda da AR-GE programıyla eş zamanlı olarak, küresel düzeyde ses getirecek bir davet programını da birkaç hafta içerisinde tüm dünyayla paylaşıyor olacağız. 2030 yılına kadar Türkiye'yi yüksek teknoloji yatırımlarında, üretiminde önemli bir üs haline getiriyor olacağız. "

"Türkiye'yi girişimcilikte de bölgesel ve küresel merkez haline getirme noktasında kararlıyız"

Çoştu, Türkiye'yi girişimcilikte de bölgesel ve küresel merkez haline getirme noktasında kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye'de çok yetenekli girişimler ve girişimciler olduğunu aktaran Çoştu, "Elbette en fazla inandığımız, dayandığımız gücümüz bu ama küresel ekosistemden de beslenecek şekilde dünyanın yetenekli girişimlerini, girişimcilerini de Türkiye'ye, ülkemize kazandırmak istiyoruz. Bunun için uluslararası girişimlere, girişimciliğe yönelik yeni bir davet programını da hayata aldık, lansmanını yine önümüzdeki birkaç hafta içerisinde gerçekleştiriyor olacağız." diye konuştu.

Çoştu, Türkiye'nin tüm bu alanlarda ortaya koyduğu başarılardan aldığı öz güven ile çok daha fazlası için çok daha büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.