Eurasia Rail Fuarı İstanbul'da Başladı

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Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı (Eurasia Rail), İstanbul Fuar Merkezi'nde 11. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar, 17 ülkeden 214 katılımcıyla önemli bir etkinlik olarak öne çıkarken, çeşitli konferanslar ve oturumlar da düzenleniyor.

Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler, Altyapı ve Lojistik Fuarı (Eurasia Rail), İstanbul Fuar Merkezi'nde 11. kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

17 ülkeden 85'i yabancı 214 katılımcı ve 276 markanın katılım sağladığı fuarda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık destekleriyle çeşitli konferanslar da düzenleniyor.

"Stratejik Koridorlar ve Yerel Küresel Ortaklıklar" temalı açılış gününün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen ilk oturumunda "Geleceğin ulaşım haritası, vizyon, finansman ve bölgesel işbirliği" başlığı ele alındı.

İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kerem Alkin'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturuma, İslam Kalkınma Bankası Ekonomik ve Sosyal Altyapı Bölümü Kıdemli Ulaştırma Uzmanı Said Muhammed??????? ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün konuşmacı olarak katıldı.

Oturumda, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu'nun Türkiye'nin kalkınma hedeflerine etkisi ile bölgesel işbirliği potansiyeli, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu altyapı planları, ulusal kalkınma vizyonu, stratejik yatırımların planlaması, kamu-özel sektör işbirlikleri, mega projelerde finansman enstrümanları, uluslararası finansal işbirlikleri, uluslararası kalkınma vizyonu ve bölgesel entegrasyon konuları tartışıldı.

VIP Alım Heyeti Programı (Hosted Buyer) kapsamında İspanya, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Suudi Arabistan, Çek Cumhuriyeti, Hindistan ve İtalya gibi ülkelerin ağırlandığı ve kamu ile özel sektörün en çok kullanılan ürünlerine yer verilen fuar, 20 Haziran'a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

Kaynak: AA / Mücahit Enes Sevinç - Ekonomi
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