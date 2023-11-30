EÜAŞ'ın atık geri kazanımıyla ekonomiye 71 milyon lira katkı sağlandı

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye'deki santrallerinde yapılan atık geri kazanım çalışmalarıyla ülke ekonomisine 2009'dan bu yana 71 milyon liradan fazla katkı sağlandığını bildirdi.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), Türkiye'deki santrallerinde yapılan atık geri kazanım çalışmalarıyla ülke ekonomisine 2009'dan bu yana 71 milyon liradan fazla katkı sağlandığını bildirdi.

EÜAŞ tarafından hazırlanan Atık Veri İstatistik Raporu'na göre, şirketin 2009'dan bu yana yaptığı çalışmalarla 39 bin 252 ton atık geri dönüştürüldü.

EÜAŞ, enerji sektöründe geri kazanımın yüzde 4,24'ünü üstlenerek üretim faaliyetleri sonucu oluşan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf eden ve geri kazanımını en çok sağlayan kurum oldu.

Bu kapsamda, metal, kağıt, cam ve plastiği içeren farklı atığın geri dönüştürülmesiyle toplam 835 ton sera gazı salımı engellendi.

Metal atıkların dönüşümünden 12 bin 533 megavatsaat enerji tasarrufu sağlanırken 415 ton sera gazı salımı engellendi. Kağıt atıkların dönüştürülmesiyle yaklaşık 3 bin 500 ağaç kurtarılmış oldu. Atık yağ geri dönüşümünü de gündemine alan EÜAŞ, biyodizel üretiminde kullanılabilen 42 ton bitkisel yağı da geri dönüştürmeyi başardı.

Plastik ve cam atıklarının geri kazanımıyla 53 milyon lira gelir de elde edildi. Böylece ülke ekonomisine 71 milyon liranın üzerinde katkı yapıldı.