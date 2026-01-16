Haberler

EÜAŞ adına ruhsatlandırılmış maden sahalarında rödövans ihalelerinin çerçevesi belirlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Elektrik Üretim AŞ, ruhsatlandırılmış maden sahalarının rödövans karşılığı işlettirilmesine ilişkin ihale ve uygulamaların çerçevesini belirleyen yeni yönetmeliği yürürlüğe soktu. Yönetmelik, saydamlık ve rekabet gibi temel ilkeleri benimsemekte.

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına ruhsatlandırılmış maden sahalarının rödövans karşılığı işlettirilmesine ilişkin ihale ve uygulamaların çerçevesi belirlendi.

EÜAŞ Genel Müdürlüğünün "Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, EÜAŞ adına ruhsatlandırılmış maden sahalarının rödövans karşılığı işlettirilmesine ilişkin ihale ve rödövans uygulamalarının usul ve esasları belirlendi.

Düzenleme, teşekkülün imtiyaz alanındaki maden sahaları, sektör ve/veya ocakları ile pasa değerlendirme izin ve artık alanlarının, maden sahalarında bulunan kömür kaynaklı metan gazının ve maden üretiminin zorunlu sonucu ortaya çıkan mahlut (karışık) cevherlerin rödövans karşılığı işlettirilmesine yönelik ihale ve uygulamaları kapsıyor.

Bu kapsamda yapılacak ihalelerde saydamlık, rekabet, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması temel ilkeler olarak benimsendi.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
İngiliz basını: Türkiye'nin hamlesi Trump'ı İran'a yönelik saldırı kararından vazgeçirdi

Dünya rahat bir nefes aldı! Herkes Türkiye'nin bu hamlesini konuşuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Galatasaray'dan UEFA'ya borçsuzluk raporu

Taraftar "Helal olsun" diyor! UEFA'ya rapor sundu
Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı

Öğretmene silahla saldıran velinin ilk sözleri çıldırttı
Galatasaray taraftarını kahreden haber

Galatasaray taraftarını kahreden haber
Sevcan Orhan'a belediye başkanı sevgilisi ile gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf

Sevcan Orhan'a başkan sevgilisiyle gittiği tatil soruldu! Bomba itiraf
Beyaz Saray Sözcüsü ICE sorusu soran gazeteciye sert çıktı: Sen solcu bir yazarsın

Beyaz Saray Sözcüsü "ICE" sorusu soran gazeteciye sert çıktı
'Yan baktın' kavgası kanlı bitti! Atlas Çağlayan hayatını kaybetti

"Yan baktın" kavgası kanlı bitti! Hayatının baharındaki genç öldü