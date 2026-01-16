EÜAŞ adına ruhsatlandırılmış maden sahalarında rödövans ihalelerinin çerçevesi belirlendi

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) adına ruhsatlandırılmış maden sahalarının rödövans karşılığı işlettirilmesine ilişkin ihale ve uygulamaların çerçevesi belirlendi.

EÜAŞ Genel Müdürlüğünün "Rödövans İhale ve Uygulama Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, EÜAŞ adına ruhsatlandırılmış maden sahalarının rödövans karşılığı işlettirilmesine ilişkin ihale ve rödövans uygulamalarının usul ve esasları belirlendi.

Düzenleme, teşekkülün imtiyaz alanındaki maden sahaları, sektör ve/veya ocakları ile pasa değerlendirme izin ve artık alanlarının, maden sahalarında bulunan kömür kaynaklı metan gazının ve maden üretiminin zorunlu sonucu ortaya çıkan mahlut (karışık) cevherlerin rödövans karşılığı işlettirilmesine yönelik ihale ve uygulamaları kapsıyor.

Bu kapsamda yapılacak ihalelerde saydamlık, rekabet, güvenilirlik, gizlilik, kamuoyu denetimi, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ile kaynakların verimli kullanılması temel ilkeler olarak benimsendi.