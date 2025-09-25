ETSO Eylül Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ETSO) 2025 yılı Eylül ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Gökhan Yılmaz başkanlığında ETSO Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

ETSO Meclis toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Eylül ayı mizanı ve bütçe izleme raporu görüşülerek onaylandı. Açılış konuşmasının ardından ETSO Başkan Vekili Muharrem Özdemir, Eylül ayındaki önemli gelişmeleri Meclis üyeleriyle paylaştı. Başkan Vekili Muharrem Özdemir, toplantıda Eylül ayındaki çalışmalarla ilgili şu başlıklara değindi: "Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen Türkiye Kooperatifler Fuarı, "Türkiye Yüzyılında Kooperatiflerimizle Büyüyoruz" temasıyla gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ı ETSO'da ağırladık. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ETSO'da Erzurum iş dünyasıyla buluştu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Erzurum'da. Erzurum 2. OSB'nin Eylül ayı Yönetim Kurulu Toplantısı, Erzurum Valisi Sayın Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildi. Cumhuriyeti Kuran Şehirler Programı için ETSO Sivas'taydı. ETSO, Sivas Kongresi'nin 106. yıl dönümünde Sivas'taydı. ETSO ile İŞKUR'dan kadın istihdamına pozitif ayrımcılık protokolü. ETSO'da UR-GE Projesi kapsamında ilk ihtiyaç analizi toplantısı gerçekleştirildi. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi Toplantısına katıldık. Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Erzurum A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Toplantısını ETSO'da gerçekleştirdik. Devlet Malzeme Ofisi Bölge Müdürü Osman Karasu, ETSO'yu ziyaret etti. ETSO'dan Hizmet Sektörü Rekabet Gücünün Artırılması Projesi'nin (HİSER) hazırlık toplantısına katıldık. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında, Orman Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda "Besi Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) Kurulum Süreci" 3. toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz, Dünya Odalar Federasyonu ve TOBB Başkanımız Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TEPAV iş birliğinde düzenlenen "Türkiye 100 Ödül Töreni"ne katıldık. ETSO Yeşil ve Dijital Dönüşüm Paneline katıldı" - ERZURUM