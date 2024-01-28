ETSO Risk İzleme Komitesi 'Sivil Savunma Planı' üzerine toplandı

ETSO Risk İzleme Komitesi Ocak ayı toplantısını gerçekleştirdi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Risk İzleme Komitesi, 'Sivil Savunma Planı' gündemi ile toplandı. Komite Başkanı Kadir Ovat ile komite üyeleri ve AFAD temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen komite toplantısında, olağanüstü şartlarda kurum olarak hazırlıklı olunması açısından yapılması gerekenler istişare edildi. 3 ayda bir toplanan komitenin gündem maddeleri; riskleri minimize ederek alınması gerekli tedbirleri ETSO Yönetim Kurulu ile paylaşmak şeklinde devam edecek. - ERZURUM