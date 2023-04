ETSO Başkanı Alan, şehir için talepleri açıkladı

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Elazığ iş dünyasının taleplerini ve atılması gereken adımları açıkladı.

Seçimlerin Türkiye ve Elazığ'ın geleceği için çok büyük önem arz ettiğini anlatan Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, "11 ayın sultanı mübarek Ramazan ayını uğurladık, bayrama kavuştuk. Kardeşlik, yardımlaşma, sıla-i rahim görevlerimizi yerine getirdik. Şimdi önümüzde çok önemli bir seçim var. Seçimlerde hangi cumhurbaşkanı adayı kazanırsa kazansın, yerelde hangi milletvekili adayı icra makamına gelirse gelsin, Elazığ'ın artık zaman kaybetmeye tahammülünün olmadığını vurgulamak istiyorum. İdris Alan olarak kendimi her zaman Elazığ sevdalısı olarak bildim. Elazığ'ın menfaatleri için de gereken her yerde her şeyi söyledim, söyleyeceğim. Tekrar belirtmek isterim ki, seçimin sonucu ne olursa olsun bu şehir için bir şeyler yapılmalı, Elazığ hak ettiği yerde olmalıdır. Bizim bu yapılması gerekenlerle ilgili olarak bir listemiz var ve bu maddelerin sürekli takipçisi olacağız" dedi.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Alan, şehir için taleplerini ise, "Uluova ve Kuzova Sulama Projesi; TEKNOVA OSB'nin acilen tamamlanarak hayata geçmesi; Pertek Köprüsünün hızla tamamlanması; Palu, Kovancılar ve Karakoçan Karma OSB'nin hızla yatırım planına dahil edilmesi; yöresel ürün pazarlarının genişletilmesi konusunda il siyasetinde gereken desteği görmesi; yeşil mutabakata bağlı kalınarak ilimizin geleceğini erkenden inşa edilmeye başlanması; Elazığ milletvekillerinin üst düzeyde görevlendirilmeleri; ticaretimizi olumsuz etkileyen havayolu ulaşımı saatlerinin düzenlenmesi ve sefer sayısının artırılarak, Elazığ ile sık ziyaretlerin gerçekleştiği Antalya, Adana ve İzmir gibi şehirlere direkt uçuşların sağlanması; sağlık alanında bölgenin en ileri ili olan Elazığ'da sağlık turizminin önünün açılması; il için alınacak kararlarda, başta odamız olmak üzere STK'ların ve paydaşların görüşlerinin alınması; deprem bölgesindeki en sağlam yapı stokuna sahip, güvenilir bir şehir sıfatı kazanan Elazığ'a acemi birliğinin kaydırılması; Lojistik Üs Projesinin desteklenerek hayata geçirilmesi önemli taleplerimiz arasındadır" diye aktardı. - ELAZIĞ