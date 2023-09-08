ETSO Başkanı Alan OVP'yi değerlendirdi

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İdris Alan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programı ( Ovp ) değerlendirdi ve programın iş dünyası için sunduğu fırsatları vurguladı.

Başkan Alan, OVP hakkında değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2024-2026 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın, Türkiye için son derece önemli bir kazanım olarak karşılarına çıktığını belirten Alan, öncelikle bu programın ülkeye ve millete hayırlı olmasını dilediklerini söyledi. Alan, "Orta Vadeli Program, belirsizlikleri azaltma açısından kritik bir adım olarak değerlendirilmelidir. Ekonomik aktiviteye ivme kazandırması ve öngörülebilirliği artırması beklenmektedir. OVP'de kamu-özel sektör işbirliğiyle iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine odaklanılacak olması, yeşil ve dijital dönüşüme vurgu yapılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflerini önemsiyoruz. Programın temel amaçlarına ulaşmak için belirlenen reformların planlanan takvime göre hayata geçirilmesini bekliyoruz. Finansmana erişim gibi iş dünyasının üretime ve yatırıma yönelik ihtiyaçlarının dikkate alınarak programın uygulanması, başarısını artıracaktır. Türkiye, bu süreçte kararlı bir şekilde değişim ve dönüşümü hayata geçirerek sürdürülebilir bir büyüme sağlayacak, enflasyonu aşamalı olarak düşürecek, makroekonomik ve finansal istikrarını sağlamlaştıracak, istihdamı artıracak, rekabetçi ve daha yüksek katma değerli bir ekonomi olma yolunda ilerleyecektir. İş dünyası olarak, ülkemizin hedeflerine katkı sağlama amacıyla gayretle çalışmaya devam edeceğiz. Bu süreçte, iş dünyasının görüşleri ve talepleri doğrultusunda işbirliği yapmaya hazırız. Ülkemizi daha da ileriye taşımanın sorumluluğunu taşıyoruz ve bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmek için azimle çalışacağımıza inanıyoruz. Özellikle OVP'de kamu-özel sektör işbirliğiyle iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine odaklanılacak olması, yeşil ve dijital dönüşüme vurgu yapılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi hedeflerini önemsiyoruz. Programın temel amaçlarına ulaşmak için belirlenen reformların planlanan takvime göre hayata geçirilmesini bekliyoruz. Finansmana erişim gibi iş dünyasının üretime ve yatırıma yönelik ihtiyaçlarının dikkate alınarak programın uygulanması, başarısını artıracaktır. Türkiye, bu süreçte kararlı bir şekilde değişim ve dönüşümü hayata geçirerek sürdürülebilir bir büyüme sağlayacak, enflasyonu aşamalı olarak düşürecek, makroekonomik ve finansal istikrarını sağlamlaştıracak, istihdamı artıracak, rekabetçi ve daha yüksek katma değerli bir ekonomi olma yolunda ilerleyecektir. Elazığ İş dünyası olarak, ülkemizin hedeflerine katkı sağlama amacıyla gayretle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ