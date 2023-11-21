ETSO Başkanı Alan: "125 işletmemize 8 milyon 400 bin lira hibe kazandırdık"

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle gerçekleşen hibe programının imza töreni Elazığ TSO Vali Murat Zorluoğlu konferans salonunda gerçekleştirildi.

125 işletmeye toplamda 8 milyon 400 bin lira kazandırılan hibe programının imza töreni, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Bölge Koordinatörü Hamit Doğan, Yerel Ekonomik Kalkınma Projeleri Yöneticisi Arzu Karaarslan Azizoğlu'nun ve Hibe desteğinden faydalanmaya hak kazanan işletme yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İdris Alan, "Bugün burada, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile odamız işbirliğinde, depremden ciddi anlamda etkilenen 125 İşletmemize toplamda 8 milyon 400 bin lira hibe sağlanması sebebiyle bir aradayız. Az önce isimlerini zikrettiğin çok değerli Birleşmiş Milletler heyeti nezdinde Deprem Bölgemize yönelik olarak başlatılan bu programda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Elazığ gerek 24 Ocak 2020 depreminde, gerekse 6 Şubat depremlerinde ağır bedeller ödedi. Haliyle iş dünyamız da bu ağır yükün altında ezildi. Bu sebeple devlet destekleri, teşvikleri ve hibe programlarını son derece önemsiyor, bu gibi konularda üzerimize düşen sorumluluk her ne ise fazlasıyla yerine getireceğimizi ifade etmek istiyorum. Geri ödemesi olmaksızın Elazığ'ımıza kazandırdığımız bu 8 milyon 400 bin lira, 125 İşletmemize tekrardan hayırlı olsun. Emeği geçen bütün profesyonelleri kutluyor, hızlıca toparlanabilmek adına bu gibi önemli desteklerin sayısının artmasını temenni ediyorum, çok teşekkür ederim" dedi.

"Pes etmediğiniz ve güçlü olduğunuz için biz teşekkür ederiz"

Programda konuşan Kalkınma Programı Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Öncelikle Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız İdris Alan nezdinde bütün ekip arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Elazığ'da çok güzel ağırlandık. Elazığlılara da teşekkür etmek istiyorum. İşletmelerinizi terk etmediniz, Elazığ'ı terk etmediniz, güçlü durdunuz ve pes etmediniz. Sorunların çözümlerine ilişkin çalıştınız. Depremin hemen ardından başlamak üzere sürekli sahayı geziyoruz. Elazığ Depremden en az etkilenen iller arasında gösterilse de biz bunun ne kadar göreceli bir kavram olduğunu gördük. Elazığ'a geldiğimizde yıkımların şiddetini, sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak aldığı hasarı gözlemlemiş olduk. İdris Alan Başkanımızla sabah yaptığımız görüşmede, Elazığ'ın depremden hasar almasına rağmen, çevre illere hızlıca koştuklarını anlattı ve hala daha çevre illerdeki birçok depremzedeyi misafir ettiklerini anlattı. Elazığ halkına sonsuz teşekkürlerimizi sunuyorum. Bugün burada gerçekleştirdiğimiz bu program, 300 bin Dolar ile sınırlı gibi görünebilir ancak, 11 ilde 10 milyon Dolarlık bir kaynak aktarıyoruz. İsveç hükümetine de teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Program, hibe alan işletmelerin yetkililerinin konuşmaları, imza töreni ve soru cevapların ardından sona erdi. - ELAZIĞ