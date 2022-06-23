Etnik rinoplasti bilinen yöntemlerden oldukça farklı

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü'nden Doç. Dr. Erkan Soylu, etnik rinoplastinin birçok yönüyle diğer burun ameliyatlarından farklı olduğunu, etnik burunların çoğunda vücudun başka yerlerinden kıkırdak alınması gerektiğini, yumuşak doku ve kalın cilde şekil vermenin en iyi yolunun kıkırdak kullanmak olduğunu bildirdi.

Doç. Dr. Soylu, yaptığı yazılı açıklamada, burun estetiğinde diğer yöntemlerden farklı olan etnik rinoplastiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Etnik burun tipinde burun sırtı kontürünün yetersiz ve geniş olduğunu belirten Soylu, bu tarife genel olarak Afrika burunlarının uyduğunu aktardı.

Soylu, ancak dünyanın her yerinden bu yapıya sahip burunların bulunduğunu ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Burun sırtı yanaklarla neredeyse aynı seviyede olup adeta düzleşmiş gibidir. Burun ucu belirginliği yetersiz, yuvarlak ve tip belirleyici noktası yoktur. Burun delikleri yayvan ve burun kanatları büyüktür. Etnik burun yapısına sahip insanlar genellikle bizden daha kontüre bir burun sırtı ve daha belirgin ve dar bir burun ucu isterler. Etnik rinoplasti birçok yönüyle diğer burun ameliyatlarından farklıdır. Örneğin ilk burun ameliyatı yapılmasına karşın etnik burunların çoğunda vücudun başka yerlerinden kıkırdak alınması gerekmektedir. Yumuşak doku ve kalın cilde şekil vermenin en iyi yolu kıkırdak kullanmaktır. Yine etnik burunların büyük çoğunluğunda hamp rezeksiyonu ve kemiğin kesilmesi olarak bilinen osteotomi de gerekmemektedir. Bundan dolayı etnik rinoplastinin algoritması birçok yönüyle diğer burun ameliyatlarından farklıdır."

Doç. Dr. Erkan Soylu, bu hastalarda amaçlarının sonuç olarak etnik yapısını tümüyle kaybetmiş kemikli bir Avrupalı burnu elde etmek olmadığını vurgulayarak, "Her etnik yapının yüzüne yakışan burnu farklıdır. Bu hastalarda amaç daha kontüre bir dorsum, daha belirgin bir burun ucu, daha feminen ve zarif ama yine etnik yapılarını yansıtan bir sonuç elde etmektir. Bu hastalarda en sık tercih ettiğimiz kıkırdak kaburga kıkırdağıdır. Kaburga kıkırdağından güçlü ve düzgün greftler oluşturulabilmektedir. Kalın ve ağır cilde bu güçlü kıkırdaklarla şekil vererek adeta yığılı haldeki cilt ve yumuşak dokuya arzu edilen şekil verilebilmektedir." değerlendirmesini yaptı.