Etiyopya, Suudi Arabistan ile petrol ve enerji alanında işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma enerji yatırımı, teknoloji transferi ve akaryakıt tedariki gibi konuları kapsıyor. Etiyopya, kaynaklarını kullanmak için çaba gösteriyor ve Çinli şirketle olan sözleşmesini feshetmişti.

Etiyopya ve Suudi Arabistan Petrol ve Enerji İşbirliği Anlaşması Yaptı

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, Suudi Arabistan ile petrol ve enerji alanında işbirliği anlaşması yaptı.

Etiyopya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Suudi-Afrika Ekonomik Konferansı sırasında Etiyopya Maliye Bakanı Ahmed Shide ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, petrol ve enerji işbirliği anlaşmasına imza attı.

Anlaşma enerji yatırımı, teknoloji transferi ve akaryakıt tedariki gibi alanlarda işbirliğini kapsıyor.

Ülkenin Somali eyaletinde petrol ve gaz keşfi yapan Çinli şirketle geçen yıl sözleşmesini fesheden Etiyopya, yıllardır kaynaklarını kullanmak için çaba gösteriyor.

Addis Ababa yönetimi, Calub ve Hilala sahalarında daha önce tespit edilen 4,7 trilyon kübik feet doğal gazı, inşa edilecek boru hattıyla Cibuti'ye taşımayı ve LNG olarak Çin'e ihraç etmeyi planlıyordu ancak şirketin sözleşmeye uygun çalışmamasından ötürü planı askıya almıştı.