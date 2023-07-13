Etisan Holding, İsrail şirketi 1xHub ile iş birliği yapacak

Etisan Holding, İsrail'in yenilikçi dış kaynak, işe alım ve bordro çözümleri şirketi 1xHub ile önemli bir iş birliğine imza attı. İş birliği ile Etisan Holding, Avrupa'da yeni ülkelere açılma sürecinde çözüm ortağı olmayı hedefliyor. Anlaşma, Türkiye'nin yüksek eğitimli BT iş gücü potansiyelinden daha fazla faydalanmayı öngörüyor. Proje, özellikle oyun geliştirme ve ödeme sistemleri yazılımları alanlarında başarılı olmayı hedefliyor.

Etisan Proje adı altında İsrail'in yenilikçi dış kaynak, işe alım ve bordro çözümleri şirketi 1xHub ile önemli bir iş birliğine imza atan Etisan Holding, özellikle Avrupa'da yeni ülkelere açılma sürecinde çözüm ortağı olmayı hedefliyor.

Etisan Holding açıklamasına göre, 1xHub ile Etisan Holding'e ait Etisan Proje Şirketi arasında imzalanan anlaşma, Türkiye'nin yüksek eğitimli BT iş gücü potansiyelinden daha fazla faydalanabilmeyi öngörüyor.

Yeni ortaklığın, özellikle oyun geliştirme ve ödeme sistemleri yazılımları alanlarında yakın zamanda da meyvelerini vermeye başlaması bekleniyor. Anlaşmayı, İsrail'in Ankara Büyükelçisi Irit Lillian'ın tanıklığında, Etisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün ile 1xHub Üst Yöneticisi (CEO) Eliran Sharon imzaladı.

Yapılan anlaşmada ayrıca ABD, Kanada, İsrail, İngiltere ve Avrupa'da bir çok start-up projesine büyük fonlar üzerinden hizmet veren 1xHub'un Türkiye'de genişlemeyi planladığı, paralelinde Etisan Holding kaynakları ile de özellikle Avrupa ülkelerinde daha fazla iş birliği yapılmasını Avrupa'da derinleşmeyi öngören bir madde de yer aldı.

"Dijital sektörün pek çok katmanında değerli hizmetler üretmeyi planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Etisan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mert Özgün, projenin, Etisan Proje ile ilk ayağının Türkiye'de başlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Etisan Projesi ile kısa sürede, başta ödeme sistemleri ve dijital oyun alanı olmak üzere, dijital sektörün pek çok katmanında değerli hizmetler üretmeyi planlıyoruz. Ağustos ayında ilk adımını hayata geçirmeyi planladığımız bu projemizle ülkemizin bilişim sektöründe yetişmiş genç ve dinamik iş gücüne de istihdam sağlamayı hedefliyoruz."

1xHub şirketi ve Etisan Holding olarak hayata geçecek proje, bilişim hizmetleri sektöründe yazılım geliştirme hizmetinde kısa süre içinde yıllık 15 milyon avroluk ihracat hedefliyor.