Etil Asetat İthalatında Korunma Önlemleri ve Genel Tarife Kontenjanı Düzenlemesi

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Ticaret Bakanlığı, etil asetat ithalatında ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak için genel tarife kontenjanının kullanım usul ve esaslarını belirledi. 3 yıl süreyle korunma önlemi alınarak yerli üreticilerin korunması hedefleniyor.

Etil asetat ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması için açılan genel tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, ithalatta kota ve tarife kontenjanı idaresine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, etil asetat ithalatında ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan genel tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları belirlendi.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, Türkiye'de üretim yaparak, ekonomiye katkı sağlayan ve istihdam yaratan yerli üreticilerin artan ithalata karşı korunması amacıyla İthalatta Korunma Önlemleri Mevzuatı çerçevesinde, korunma önlemi uygulanabiliyor, gerekli görüldüğünde de korunma önleminin süresi uzatılabiliyor.

Bu kapsamda, etil asetat ithalatına yönelik mevzuat doğrultusunda yapılan başvuru üzerine korunma önlemi soruşturması yürütüldü. Soruşturma sonucunda, ülkenin sahip olduğu üretim potansiyelinin daha etkin kullanılması ve yerli üreticilerin ithalat baskısına karşı korunması amacıyla söz konusu ürünün ithalatına 3 yıl korunma önlemi getirildi. Korunma önleminin uygulanacağı dönemde, yurt içi etil asetat piyasasında arz ve talep dengesinin sağlanmasını teminen 10 bin ton genel tarife kontenjanı açıldı.

Öte yandan, Dünya Ticaret Örgütü kuralları gereği gelişme yolundaki ülkelerin (GYÜ), korunma önleminden muaf tutulması gerekiyor. Bu ülkeler için ek mali yükümlülüğün uygulanacağı her bir dönemde, Etil Asetat İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar'da yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli eşyanın tamamı için tarife kontenjanı toplam 4 bin 644 ton olarak tespit edildi.

Söz konusu tebliğler, 22 Haziran'da yürürlüğe girecek.

Etanol ve asetik asitin esteri olan "etil asetat", güçlü bir çözücü ve seyreltici olması sebebiyle kimya ve sanayi sektörlerinde kullanılıyor.

Kaynak: AA / Seda Tolmaç - Ekonomi
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