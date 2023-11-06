Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, Responsible Minerals Initiative tarafından onaylandı

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, Responsible Minerals Initiative (RMI) tarafından onaylı üretici belgesi almaya hak kazandı. Şirket, OECD sorumlu tedarik zinciri rehberi kriterlerine uyum sağlayarak uluslararası bir başarı elde etti.

Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri, gelişen endüstrinin çatı denetim kuruluşu Responsible Minerals Initiative (RMI) tarafından onaylı üretici belgesi almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) sorumlu tedarik zinciri rehberi kriterlerine sağladığı uyumla uluslararası bir başarı elde eden Eti Bakır, rekabette önemli kazanım elde etti.

Avrupa Yeşil Mutabakatı başta olmak üzere tüm dünya endüstrisi, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomiye yönelik eylem planı için çalışmalarını sürdürürken, yeni nesil madenler de bu çalışmaların merkezinde yer alıyor.

Şirket, 2008'den bu yana içlerinde Mercedes, Apple, GE gibi dünyadaki en büyük 400'den fazla şirketin bulunduğu üyeleri için çalışmalar yürüten RMI'nın tüm denetim süreçlerini başarıyla tamamlayarak ekim ayı itibarıyla belgenin sahibi oldu.

Cengiz Holding tarafından 1,2 milyar dolarlık yatırımla, Doğu ve Güneydoğu'nun en büyük özel sektör yatırımı olarak hayata geçirilen Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi, bakır üretiminin artık ürünü olan pirit konsantresinden değerli metalleri geri kazanıyor.

Ürettiği yüzde 99,99 saflıkta kobaltla dünya pazarının yüzde 2'sini elinde bulunduran tesis, RMI sertifikasıyla küresel şirketlere hammadde tedarikine daha güçlü bir şekilde devam edecek.

"Sorumlu üretim politikamızı tescillemiş olduk"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisi Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, "Bu belgeyle kobalt, bakır ve çinkoyu OECD standartlarına uygun olarak ürettiğimiz belgelendi. Maden teknolojilerindeki bilgi birikimi ve ileri teknolojimizi küresel alanda bir kez daha kanıtlarken, ortaya koyduğumuz sorumlu üretim politikasını da tescillemiş olduk." ifadelerini kullandı.

RMI denetimleriyle ilgili süreci anlatan Kayışoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

"Tedarik zinciri, üretim ve satış rakamları, iç ve dış şikayet mekanizması, lojistik sistem, sahadaki üretim süreçleri, işçilerin maaşlarına kadar çok detaylı bir denetimden geçtik. Bizim tarafımızdan üretilen ürünlerin tedarik sürecinde herhangi bir çatışma bölgesinden ham madde gelmediği, çocuk işçi çalıştırılmadığı, insan haklarına aykırı bir çalışma yapılmadığı, terörle ilişkili bir aktivitenin desteklenmediği, herhangi bir yolsuzluk yapılmadığı ve tüm bunların kontrolü için gerekli sistemin mevcut olduğu bu belgeyle onaylandı. Gelişen teknolojiyle çok önemli bir element haline gelen kobalt üretiminde RMI belgesine sahip dünyadaki 45. şirket olduk. Yine bu belgeye sahip tüm dünyadaki 7 bakır üreticisinden biri, 2 çinko üreticisinden biriyiz. Tesisin faaliyete geçtiği günden beri hem sahada hem de ofiste, süreçlerini geliştirmek için çalışan tüm arkadaşlarımızın büyük emekleri sayesinde bu belgeyi almış olmaktan büyük gurur duyuyoruz."