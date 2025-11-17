ETHEXPO Avrasya, Helal Expo ile eş zamanlı İstanbul'da düzenlenecek

ETHEXPO Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı, 26-29 Kasım'da 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo ile eş zamanlı İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Dünya Helal Zirvesi Konseyinden yapılan açıklamaya göre dünya turizm sektörü, alternatif yeni alanlarla büyümesini sürdürürken Türkiye'nin pazar payı da artıyor. Özellikle yaz ve kış turizmi alternatiflerinin yanı sıra sağlık turizmi, ülkeler açısından önemli gelir kaynağı oldu.

Sağlık turizmi, medikal hizmetler, wellness ve SPA gibi alanlarda yenilikçi yaklaşımlar sergileyen ülkelerin turizmdeki payı her geçen gün artarken bu anlamda gerçekleştirilen fuarlar, ticareti artıracak önemli potansiyel olarak öne çıkıyor.

Türkiye'nin ve bölgenin kapsamlı turizm ve sağlık fuarı ETHEXPO, 26-29 Kasım'daki 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo organizasyonunda düzenlenecek.

Turizm ve sağlık sektörünün profesyonellerini bir araya getirecek organizasyon, 15'ten fazla katılımcı ülke, 100'den fazla ziyaretçi ülke ve 50 binin üzerinde ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.

Organizasyon, sahip olduğu özel alanlarla ticarete yeni boyut kazandıracak

Cumhurbaşkanlığının himayesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ilgili kuruluşu İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu koordinasyonunda kapılarını açacak organizasyon, sahip olduğu özel alanlarla ticarete yeni boyut kazandıracak.

Hastaneler, tıp ve estetik merkezleri, klinikler ve poliklinikler, turizm acenteleri, transfer şirketleri ve 40'tan fazla ülkeden nitelikli profesyonel, ticarette yeni pencereler açacak anlaşmalar için 11. Dünya Helal Zirvesi'nde bir araya gelecek.

Orta Doğu, Afrika, Avrupa, Balkanlar, Türk Cumhuriyetleri, Körfez ülkeleri ve Asya ülkelerinden yoğun ilgi gören ETHEXPO 2025'te Umman, Mısır, Suudi Arabistan ve Afrika ülkeleri gibi ülkelerle yeni iş imkanları sağlayacak ülke iş forumları da gerçekleştirilecek.

Son dönemde yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla yapay zekanın sağlık sektörüne entegrasyonu ve akıllı turizm alanındaki yenilikler, bu sektörlerde faaliyet gösteren markalar ve profesyoneller için önemli perspektif çiziyor.

- 2028'de Türkiye'nin sağlık turizmi gelirinin 20 milyar dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan araştırmada Türkiye'nin turizm geliri, 2024'ün 3. çeyreğine göre 2025'in aynı döneminde yüzde 3,9 artarak 24 milyar 257 milyon 815 bin dolar olarak açıklandı.

Gelen turistlerin yüzde 73,8'lik bölümü, gezi amacıyla Türkiye'ye gelirken sağlık turizmini öne çıkaran sağlık ve tıbbi nedenler kaynaklı ziyaretin oranı ise dikkati çekiyor.

Sağlık Bakanlığının ilgili kuruluşlarından Uluslararası Sağlık Hizmetleri AŞ'den (USHAŞ) yapılan açıklamaya göre 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye'deki sağlık turizminin payı, toplam turizm gelirindeki seviyesini yüzde 6,9'a yükseltti.

Turizm ve sağlık alanında gerçekleştirilecek yeni çalışmalar ve düzenlenecek organizasyonlarla 2028 yılında Türkiye'nin sağlık turizmi gelirinin 20 milyar dolar seviyelerine ulaşması bekleniyor.

Sağlıkta yapay zeka uygulamaları ve akıllı turizm teknolojileri, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırarak küresel ölçekte yeni dönemi başlatıyor. Yapay zeka destekli tanı sistemleri, kişiselleştirilmiş tedavi planları ve uzaktan hasta takibi gibi yenilikler, sağlık turizmini de kapsayacak şekilde tüm ekosistemde önemli bir dönüşümün temelini oluşturuyor.

Özellikle sağlık turizmi destinasyonlarında geliştirilen akıllı ulaşım, konaklama ve dijital rehberlik çözümleri, misafir memnuniyetini artırarak ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlıyor.

Türkiye, sağlıkta inovasyon ve dijital dönüşüm yatırımlarıyla bölgesel merkez olma yolunda ilerliyor

Yapay zeka destekli analizlerle hastalıkların erken teşhisi, kişiye özel tedavi algoritmaları ve sürdürülebilir turizm altyapısı, geleceğin vizyonunu gerçeğe dönüştürüyor. Bu kapsamda Türkiye, sağlıkta inovasyon ve dijital dönüşüm yatırımlarıyla bölgesel merkez olma yolunda ilerlerken hem insan odaklı hem de teknoloji temelli kalkınmanın örnek ülkelerinden biri haline geliyor.

Turizm sektörü, temelinde yapay zekanın olduğu "smart turizm" kavramıyla yeni bir çağa adım atarken vizyoner bakış açısını da benimsiyor. Klasik turizm normlarına ek olarak veri analitiği, akıllı şehir altyapıları ve yapay zeka destekli sistemler, ulaşım, konaklama, rota, çevre ve kültürel deneyim gibi noktalarda ziyaretçilere önemli teknolojik deneyim sunarak sektörün sürdürülebilir olmasına katkı sağlıyor.

26 Kasım Çarşamba günü kapılarını açacak 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025 özel alanlarından ETHEXPO, sağlıkta yapay zeka ve akıllı turizm kavramlarını, özel oturumları ve uzman konuklarıyla ele alacak.

"ETHEXPO'nun, ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Avrasya Turizm ve Sağlık Fuarı ETHEXPO Komite Başkan Yardımcısı Selin Yıldırım, global ölçekte helal ekosisteminin en büyük buluşmaları arasında yer alan 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo 2025'in özel alanlarından ETHEXPO'nun, fuara katılan firmalar ve ziyaretçiler açısından ticarette önemli pencereler açacağını belirtti.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Küresel anlamda işbirlikleri için önemli bir zemin hazırlayacak bu organizasyonla milyarlarca dolarlık büyüklüğe sahip turizm ve sağlık sektörü, tek çatı altında bir araya gelecek. Sağlıkta yapay zeka ve akıllı turizmde yaşanan yeni gelişmelerin, sektör profesyonellerinin katılımıyla değerlendirileceği oturumların da gerçekleştirileceği ETHEXPO'nun, ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sunacağını düşünüyoruz."