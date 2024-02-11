Erzurum Ticaret Borsası Meclis Üyeleri TOBB Seminerine Katıldı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Meclis üyeleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından TOBB İkiz Kuleler 'de düzenlenen 'Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri'ne katıldı.

Seminerin ilk günkü bölümü TOBB Genel Sekreteri Mustafa Saraçöz'ün açış konuşmasıyla başladı. Programda daha sonra TOBB Başkan Danışmanı Hasan Çağlayan Dündar, 'TOBB'un Kurumsal Yapısı ve Faaliyetleri', önceki dönem TBMM Başkanlarından ve TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek, 'Karar Alma Süreçlerinde TOBB'un Rolü', İhsan Ataöv, 'Protokol Kuralları', önceki dönem Merkez Bankası Başkanlarından, TOBB ETÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Süreyya Serdengeçti, 'Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler', Gülru Gezer, 'Küresel Gelişmeler ve Türkiye', Mert Kuleoğlu, 'Yeşil Dönüşüm', Ali Çufadar, 'Ekonomide Görünüm' konulu sunum yaptılar.

Başkan oral, önceki dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e tesbih

Başkan Hakan Oral, ayrıca, önceki dönem TBMM Başkanlarından ve TOBB Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (TOBBUYUM) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek'le, "Oda Borsa Meclİs Üyeleri Bilgilendirme Semineri"nin ardından bir araya gelerek, Erzurum'a özgü Oltu taşı tesbih takdiminde bulundu.

Meclis üyelerine coğrafi işaretli ürünler ikram edildi

"TOBB- Oda / Borsa Meclis Üyeleri Bilgilendirme Semineri" programı çerçevesinde ayrıca, Erzurum Ticaret Borsası Coğrafi İşaret Belgeli ürünleri, "Erzurum Su Böreği, Pekmezli Baklava ve Erzurum Mantısı( Erzurum Hıngeli) programa Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden katılım sağlayan Oda ve Borsa'ların Meclis Üyelerine de ikram edildi.

Hisarcıklıoğlu Meclis Üyelerine Hitap Etti

Programın öğleden sonraki bölümüne, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'da katıldı. Yapılan Sunumların ardından Meclis Üyelerine hitaben bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, iş dünyasının yerelde ve genelde yaşadığı sorunların çözümünde Oda ve Borsaların çok önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

"Görevimizi Layıkıyla Yapma Gayretinde Olmalıyız"

'Bu makamlar, temsil ettiğimiz kişilere hizmet etme makamıdır' diyen Başkan Hisarcıklıoğlu konuşmasında şu ifadelere yer verdi; "Üstlendiğimiz bu görevler fedakarlık ve sorumluluk isteyen görevlerdir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Eğer insanlarımızı mutlu edebiliyorsak, işleri kötü giden bir üyemizin derdine derman olabiliyorsak bizim için bundan daha büyük bir kazanç yoktur. Bizler bu görevlere seçildiysek görevimizi layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde olmalıyız. Sınıfı geçebilmek için buralarda yapacağımız hizmetler çok önemli Biz kanun çıkaramayız, para basamayız. Ama fikir üretebiliriz, projeler geliştirebiliriz. Bir yerde bir sorun yaşanıyorsa bununla ilgili düşüncelerimizi dile getirmeliyiz. Sahada yaşadığımız sıkıntıları tespit edip ilgili kişi ve kurumlara ulaştırabiliriz. Halkımız adına, iş insanlarımız adına bunları yapmalıyız."

Hiçbir alanda kavgayla ve çekişmeyle hizmet edilemeyeceğini anlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Ancak konuşarak ve diyalogla sorunlarımızı çözebiliriz. Sıkıntıları bilme konumunda olan bizleriz. Bize oy versin veya vermesin üyelerimizin sıkıntılarını yakından takip edip, yaşanan sorunları çözme makamında ve iradesinde olan kişi ve kuruluşlara aktarmalı ve çözüme katkı sunmalıyız. Ortak akılla ve birlik, beraberlik ruhuyla hareket etmek mecburiyetindeyiz. Bunu yapabildiğimiz sürece başarılı olacağız" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ETB Meclis Toplantısına Katıldı

Erzurum Ticaret Borsası Şubat ayı Meclis Toplantısı TOBB İkiz Kulelerinde gerçekleştirildi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'nun da katıldı.Meclis toplantısının açılışını gerçekleştiren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral" Türk İş Dünyasının ağabeyisi TOBB Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu'na her alanda bizlere göstermiş olduğu destek ve yardımlardan dolayı bir kez daha şükranlarımı sunuyorum.Bu anlamda ilimizde kurmayı planladığımız Lisanslı Depoculuk Faaliyetlerimiz ile Yeni Borsa Hizmet Binamız içinde desteklerini talep etti.TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ise Hakan Oral bey, TOBB Genel İdare Kurulu Üyem.Kendisi başarılı,çalışkan bir arkadaşımız.Fikirlerinden ve çalışkanlarından da istifade ediyoruz.Bu anlamda Erzurum Borsadaki çalışmalarını yakından takip ediyorum. Başta Soğuk Zincir Süt Projesi, Coğrafi İşaretli Ürünler ve Mesleki Eğitim anlamındaki çalışmaları gerçekten takdire şayan kendisine birkez daha huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.Yeni Borsa Hizmet kompleksi çalışmalarınıza da destek sözü veriyorum." Şeklinde konuştu. TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ayrıca Erzurum Ticaret Borsası Coğrafi İşaret Belgeli ürünleri, "Erzurum Su Böreği, Pekmezli Baklava ve Erzurum Mantısı( Erzurum Hıngeli) ikramında bulunuldu ve Oltu taşı işlemeli Ay Yıldız rozet takdim edildi. Daha sonra Başkan Hisarcıklıoğlu, ETB Meclis üyeleriyle toplu fotoğraf çektirdi. Fotoğraf çekimi sonrasında salondan ayrıldı. - ERZURUM