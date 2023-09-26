Et ve Süt Kurumu Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde geriledi

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, Et ve Süt Kurumu 1 yıl içerisinde 92 sıra geriye düşerek ilk 500 kuruluş arasında 406. sırada yer aldı. Et ve Süt Kurumu'nun toplam zararı 2 milyar lirayı bulmuştu.

DİLAN KUTLU

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması'na göre, Et ve Süt Kurumu 1 yıl içerisinde 92 sıra geriye düşerek ilk 500 kuruluş arasında 406. sırada yer aldı.

İSO tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırması"nın sonuçları açıklandı. 500 büyük sanayi kuruluşu listesinde Et ve Süt Kurumu'ndaki gerileme dikkat çekti. Et ve Süt Kurumu 500 kuruluş listesinin 406. sırasında yer aldı.

Vatandaşların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu ucuz et satışı yapılan Et ve Süt Kurumu'nun toplam zararı 2 milyar lirayı bulmuştu. Kısa bir süre önce Ankara'daki mağazalarına kilit vuran kurumun kapatılan satış yerlerine tavuk dönerci açılmıştı.