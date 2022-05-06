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ESK'dan et fiyatları açıklaması Açıklaması

AA - Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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ESK'dan et fiyatları açıklaması Açıklaması

Et ve Süt Kurumunca (ESK), et fiyatlarındaki spekülatif fiyat hareketlerinin, yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır.

Et ve Süt Kurumunca (ESK), et fiyatlarındaki spekülatif fiyat hareketlerinin, yakından takip edildiği belirtilerek, "Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır." ifadesi kullanıldı.

ESK'nin Twitter hesabından, et fiyatlarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Et fiyatları üzerinde, ramazan ayının son günlerinde başlayıp günümüze kadar süren spekülatif fiyat hareketlerinin, ESK tarafından yakından takip edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Arz kısıtlaması yaparak piyasada fiyat yükselişi beklentisi oluşturmak, hem üreticiye hem de tüketiciye zarar vermektedir. Kurumumuz kırmızı ette arz güvenliğini ve fiyat istikrarını sağlamak için gerekli araçları kullanacaktır."

AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi

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