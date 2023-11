Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında arz durumuna göre piyasayı kontrol ederek hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumaya yönelik önlemler aldığını açıkladı.

Et ve Süt Kurumu, Kırmızı Et Piyasalarını Dengelemek İçin Önlemler Alıyor

Et Ve Süt Kurumu, yurt dışı canlı hayvan ve karkas alımı ile yurt içi satış faaliyetlerine yönelik bazı sosyal medya paylaşımlarıyla ortaya atılan iddialar üzerine açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada iddiaların başarılı şekilde oluşturulan piyasa dengesini hedef aldığı belirtilirken, "Et ve Süt Kurumu, kırmızı et piyasalarını dengeleme ve düzenleme görevi kapsamında arz açığı olan ürünleri piyasaya arz etmek, arz fazlası olan ürünleri de piyasadan çekmek suretiyle hem üreticiyi hem tüketiciyi korumaya yönelik önlemler almaktadır. Kurumumuzun yurt dışı alımları ve piyasaya satış faaliyetleri mevzuatlara uygun, rekabet ve fırsat eşitliğini sağlayan, şeffaf ve denetime açık şekilde gerçekleştirilmektedir. Yurt dışı alımlarımız teknik ve sağlık altyapısı uygun olan çiftlik, birlik, kooperatif ve/veya kesimhanelerden yapılmaktadır. Hiçbir şekilde aracı kişi veya şirket üzerinden alım yapılmamaktadır. Bu tür paylaşımlar halihazırda başarılı şekilde oluşturulan piyasa dengesini hedef almaktadır" ifadeleri kullanıldı.