Estonya-Finlandiya doğal gaz boru hattı ve iletişim kablosuna zarar verildi

Estonya hükümeti, Finlandiya ile Estonya arasındaki doğal gaz boru hattı Balticconnector ve deniz altı iletişim kablosuna verilen zararın 'insan kaynaklı' olduğunu bildirdi. İleriki incelemeler, hasarın sebebini belirleyecektir.

Estonya hükümeti, Finlandiya ile Estonya arasındaki doğal gaz boru hattı Balticconnector ve deniz altı iletişim kablosuna verilen zararın "insan kaynaklı" olduğunu bildirerek "İleriki incelemeler, durumun böyle olup olmadığını ve hasarın dikkatsizlikten mi yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığını belirleyecektir." bilgisini paylaştı.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Estonyalı ve Finlandiyalı müfettişlerin bu ayın başlarında bölgedeki gemileri inceledikleri ancak "bir suçluyu belirtmek" ya da hasarın "kasıtlı ve kritik altyapıyı bozmak için tasarlanmış" olup olmadığını söylemek için henüz çok erken olduğu belirtildi.

Balticconnector ve deniz altı iletişim kablosuna verilen zararın "insan kaynaklı" olduğunun altı çizilen açıklamada, "İleriki incelemeler, durumun böyle olup olmadığını ve hasarın dikkatsizlikten mi yoksa başka bir sebepten mi kaynaklandığını belirleyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Finlandiyalı ve Estonyalı operatörler, 8 Ekim'de Balticconnector boru hattında olağan dışı bir basınç düşüşü fark etmiş ve ardından gaz akışını durdurmuşlardı.

Finlandiya hükümeti, 10 Ekim'de hem boru hattında hem de iki NATO ülkesi arasındaki deniz altı iletişim kablosunda hasar olduğunu söylemişti.

Estonya hükümeti, kablonun gelecek haftaya kadar onarılacağını kaydetti. Boru hattının onarımının ise en az 5 ay süreceği daha önce ifade edilmişti.