ESTAŞ ve STSO'dan Kadın İstihdamına Destek Protokolü

Sivas'ta faaliyet gösteren ve dünya devlerine ihracat yapan ESTAŞ firması ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) arasında kadın personellerin istihdamına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.

Sivas'ta kam mili üretimi yapan ve dünya devi olarak adlandırılan firmalara ihracat yapan ESTAŞ, kadın personel sayısını artırıyor. 'Sanayide Kadın Eli Kalkınmanın Temeli' projesi çerçevesinde, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) ile iş birliği protokolü imzalayan ESTAŞ, hem nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hem de kadınların iş gücü piyasasında sayısını artırmayı hedefliyor.

"Sanayide Kadın Eli Kalkınmanın Temeli sloganıyla yolumuza devam ediyoruz"

STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir, kadınların sanayi sektöründe daha aktif ve etkin rol alabilmeleri amacıyla

Sanayide Kadın Eli Kalkınmanın Temeli projesini 2014 yılında tescil ettirdiklerini belirterek, kadınların iş gücü piyasasında sadece el emeği göz nuru gibi kavramlarla değil, sanayide de yer edinmesi gerektiğini ifade etti.

Başkan Özdemir, "Konumuz, Sanayide Kadın Eli, Kalkınmanın Temeli. Bu sloganla yolumuza devam ediyoruz. Bu sloganımıza katkı sunan tüm mensuplarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kadın istihdamının gelişmesi için yapılan her oluşumun, protokolün her eylemin altına imza atıyoruz, atmaya da devam edeceğiz. ESTAŞ ile imzalayacağımız bu protokolümüzün Sivas'ımıza, kadınlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

"Sivaslı kadınlarımıza tolerans sağlayalım istedik"

ESTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Timuçin, 45 yıldır sanayi sektöründe faaliyet gösterdiklerini ifade ederek, "Mevcutta bin 250 personelimiz var. Bugüne kadar 750 kişiyi ESTAŞ'tan emekli ettik. Burada Sivaslı kadınlarımıza tolerans sağlayalım dedik. Daha fazla kadın arkadaşımızı çalıştıralım istedik. Sivaslı kadınlarımıza seslenmek istiyorum; İş hayatına girip kendi ayaklarınız üzerinde durmak istiyorsanız ve emekli olmak istiyorsanız gelin ve bizim bu projemize destek olun. ESTAŞ'ta bizim iş arkadaşımız olun, birlikte çalışalım. Hem ülkemize hem de kendi ailemize katkımız olsun demek istiyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından işbirliği protokolü imzalandı. - SİVAS