Espiye'de balıkçılar av yasağı öncesi teknelerini ve ağlarını bakıma alıyor

Espiye'de balıkçılar, av yasağının sona ermesine yaklaşık 2 ay kala teknelerinin ve ağlarının bakımlarını yapıyor. Balıkçılar, Gülburnu Köyü Balıkçı Barınağı'nda hazırlıklarını tamamlamak için çalışıyor. Bu sene palamudun bol olacağı, hamsinin ise kısıtlı olacağı ve çinekopun iyi miktarda olacağı düşünülüyor.

Espiye'de balıkçılar denizlerde av yasağının başlamasıyla zarar gören ağlarının ve teknelerinin bakımlarını yapıyor.

Balıkçılar, av yasağının sona ermesine yaklaşık 2 ay kala Gülburnu Köyü Balıkçı Barınağı'nda hazırlıklarını tamamlamak için mesai harcıyor.

Gülburnu Köyü Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Üzeyir Kıdıl, AA muhabirine, boya, güverte ekipmanlarının bakımları, makine bakımları ve elektronik avlama sistemlerinin bakımlarını yaptıklarını söyledi.

Barınakta Gülburnu, Değirmenağzı, Sakarya ve Hisarüstü köylerinden profesyonel ve amatör olarak yaklaşık 100 balıkçı teknesi bulunduğunu aktaran Kıdıl, "Şu anda 2 aylık zaman kaldı. Hazırlıklarımız tam yol devam ediyor. Bu sene palamudun bol olacağını, hamsinin palamuda nazaran biraz daha kısıtlı olacağını, çinekopun da bu sene iyi miktarda olacağını düşünüyoruz." dedi.