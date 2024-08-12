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ESO Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sertifikası Aldı

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Eskişehir Sanayi Odası (ESO), 2024 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiği 46MWh'lik elektrik tüketimini YEK-G sertifikasıyla teyit etti. ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekerek, temiz ve yenilenebilir enerji alanındaki çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) yenilenebilir enerji üretimi ve kullanımıyla YEK-G (Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti) Sertifikası aldı. ESO, 2024 yılı ocak-haziran döneminde 46MWh'lik elektrik tüketimini yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiğini YEK-G sertifikasını alarak teyit etti.

ESO Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Kesikbaş, yenilenebilir enerji kaynaklarının önemine dikkat çekti. Kesikbaş, YEK-G sistemin elektrik üretim ve tüketiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını artırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, "ESO olarak güzel bir başarıya daha imza attık. İklim değişikliğiyle mücadele sürecinin en önemli unsuru olan durağan enerji tüketimi kaynaklı sera gazı emisyonlarını azaltmak ise kaçınılmaz hale geldi. Bu çerçevede, 2053 sıfır karbon hedefine ulaşmak için temiz ve yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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