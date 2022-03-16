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ESO Tedarikçi Günü düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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ESO Tedarikçi Günü düzenlendi

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerine yeni iş fırsatları oluşturmak için hayata geçirilen 'Eskişehir Sanayi Odası Tedarikçi Günleri'nin bir yenisi daha düzenlendi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) üyelerine yeni iş fırsatları oluşturmak için hayata geçirilen ' Eskişehir Sanayi Odası Tedarikçi Günleri'nin bir yenisi daha düzenlendi.

Eskişehir Sanayi Odası Tedarikçi Günleri kapsamında satın alma ve tedarik zinciri yönetim şirketi Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş, Eskişehir Sanayi Odası Üyeleri ile bir araya geldi. Koç Topluluğu şirketlerinden Zer'in gerçekleştirdiği bilgilendirme sunumunda, Zer'in güçlü ekosistemi, güven ve iş birliği odaklı yaklaşımı ile sunduğu kurumsal tedarik ve satın alma çözümleriyle şirketlerin faaliyetlerini, maliyetlerini ve risklerini etkin bir şekilde yönetmelerine destek oldukları vurgulandı.

Yapılan bilgilendirme sonrası ESO üyeleri ile Zer yöneticileri ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi. - ESKİŞEHİR

ESO Tedarikçi Günü düzenlendi

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Eskişehir, Ticaret, Ekonomi, Haberler

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