ESO Genişletilmiş Meslek Komitesi Toplantısı Gerçekleştirildi

Eskişehir Sanayi Odası'nın (ESO) üyelerinin bir araya gelerek sorun, öneri ve taleplerinin konuşulduğu 'Genişletilmiş Meslek Komitesi' toplantısı gerçekleştirildi.

ESO Meclis Salonunda yapılan sektörel sorun ve çözüm önerilerinin konuşulduğu 'Genişletilmiş Meslek Komiteleri Toplantısı'na 16 meslek komitesinin temsilcileri katılarak sektörlerinin gelecek dönem beklentilerini değerlendirdi. Toplantıda ESO tarafından Üyelerin katılımıyla oluşturulan ekonomik beklenti ve talep anketlerinin sonuçları görüşülerek ilgili mercilere iletilecek yeni dönem talepler ile sanayicilerin önerileri ele alındı.

"Söz uçar, yazı kalır"

Açılışta konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, sanayi sektöründeki üreticilerin her türlü problem ve önerileri için ESO ile iletişime geçebileceğinin altını çizerek, "Her sene düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Meslek Komitesi'nde tüm sektörler bir araya gelerek ortak sorunlarımızı konuşmak, çözüm önerileri üretmek istiyoruz. Hep beraber, birlik içerisinde çalışmamız ve üretmemiz gerekiyor. Karşılaştığımız problemlerde hepimizin ortak sorunları. Sorunlarımızı çözmek için hep birlikte hareket etmeliyiz. Sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi, taleplerimizi görüşüp ilgili makamlara ESO aracılığıyla ulaştırabiliriz. Söz uçar yazı kalır. Bu yaklaşımla hem üyelerimizin hem de 100 bine yakın çalışanımızın her alandaki ihtiyaçlarını raporlar halinde kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Biz elimizden gelen her türlü çalışmaya hazırız" dedi.

Yapılan açılış konuşmalarından sonra toplantıda 16 meslek grubu üreticilerinin problemleri ve bunlara ilişkin öneriler değerlendirildi. Gündemi 2023 ekonomik durum, 2024 yılı beklentileri, eğitim ve istihdam konuları, ihracat ve teşvikler ile yapılabilecek faaliyetler oluşturdu. - ESKİŞEHİR