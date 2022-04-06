ESO Başkanı Kesikbaş ve EOSB Başkanı Küpeli, AA'nın kuruluş yıl dönümünü kutladı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli, Anadolu Ajansının (AA) 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kesikbaş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla kurulan Anadolu Ajansının 6 Nisan 1920'den bugüne büyük bir özveriyle, asırlık tecrübe ve birikimin gücünden ilham alarak, toplumun doğru bilgilendirilmesi ve aydınlatılması için yeri doldurulamaz bir hizmeti yerine getirdiğini kaydetti.

Farklı görüş ve düşünceleri objektif bir şekilde ortaya koyan, Anadolu Ajansının çok sesliliğe ve düşünce özgürlüğüne sunduğu katkıların bugünden sonra da devam edeceğine inandığını belirten Kesikbaş, "1920 yılından beri dünyaya sesimizi duyuran, bir asırlık geçmişi ile ulusal ve uluslararası arenada mesleğini başarıyla icra eden tüm kurum mensuplarına çalışmalarında başarılar diliyor, Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Nadir Nüpeli ise Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla milli mücadele sürecinde Türk milletinin sesini duyurmak için 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutlarken, Anadolu Ajansı çalışanlarına başarılar diledi.